Can Yaman lascia l’Italia e vola a Lisbona per una buona causa, cosa succede

Can Yaman lascia l’Italia e vola a Lisbona per un evento di beneficienza a cui presta il volto. Ecco le ultime sull’attore turco.

Dopo aver concluso le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare, Can Yaman si sta dedicando nuovamente a tempo pieno alla sua attività di beneficienza con l’associazione Can Yaman for Children, che questa volta lo ha portato a Lisbona. Ecco nei dettagli cosa è successo.

Can Yaman a Lisbona per beneficienza, così incanta tutti

È tempo di mettersi a lavorare con sudore e fatica per Sandokan, il remake dell’omonima serie televisiva degli anni Settanta, che lo vedrà nei panni della leggendaria Tigre della Malesia, ma per Can Yaman è anche tempo di continuare con la sua attività benefica, e non solo in Italia. Concluse ufficialmente le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare, che dovrebbe tornare in prima serata su Canale 5 entro la primavera del 2024, Yaman si sta dedicando alla sua associazione Can Yaman for Children, testimoniando i progressi fatti con il reparto pediatrico dell’ospedale Umberto I di Roma.

Ma non solo in Italia Can sta portando avanti progetti bellissimi, infatti nelle ultime ore l’attore turco più amato di sempre è volato a Lisbona proprio per presenziare ad una serata di beneficienza e raccogliere nuovi fondi preziosissimi per i piccoli pazienti a cui è molto legato. Can si è lasciato immortalare nella splendida città portoghese con look davvero sensuali, approfittando del maltempo per sfoggiare trench colorati che modellano la sua figura imponente, mentre si gode le bellezze locali prima dell’evento.

“Qui per una buona causa! Ma abbiamo anche fatto un tour in città a Lisbona prima di partecipare al nostro evento di beneficenza stasera. Nonostante la pioggia, si sentiva il profumo del sogno nel cielo. Una bella giornata, una bella città”, ha scritto Can su Instagram. Nelle ultime ore poi, l’attore ha mostrato una parte del suo duro allenamento fisico, dal momento che per Sandokan dovrà perdere molti chili e migliorare, se possibile, ulteriormente la sua massa muscolare, mostrando così il suo grande impegno anche nella preparazione del nuovo personaggio che andrà presto ad interpretare.