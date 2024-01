Can Yaman, i fondi raccolti con la sua Associazione hanno portato ad un progetto bellissimo: la Beneficienza che piace

Gossip TV

Can Yaman orgoglioso del progetto con la sua associazione benefica Can Yaman for Children, ecco cosa è riuscito a fare.

Can Yaman ha dato un bellissimo esempio di come si fa beneficienza grazie alla sua associazione Can Yaman for Children e al tempo speso per raccogliere fondi con il Break the Wall tour. L’attore turco ha festeggiato su Instagram un grande traguardo, trovando appoggio e consensi.

Can Yaman, il suo progetto benefico è un successo

Da quando ha iniziato a spopolare in Italia grazie alla soap Daydreamer, Can Yaman ha messo in chiaro che una delle sue priorità era fare del bene a chi è più sfortunato e ha fondato l’associazione Can Yaman for Children. L’attore turco si impegna moltissimo nel sociale, tanto da aver ricevuto molti premi per la sua attenzione al prossimo, togliendo anche del prezioso poiché raro tempo libero a sé stesso, nella speranza di raccogliere più fondi possibili. Questa estate, ad esempio, Yaman si è impegnato nel Break the Wall Tour ovvero presentandosi in alcune delle città italiane più famose per incontrare di persona le fan, raccogliendo un budget enorme per un progetto a lui caro in collaborazione con l’ospedale Umberto I di Roma.

“Settimane di lavoro incessante per portare a termine un progetto estremamente valoroso. Manca davvero poco alla conclusione dei lavori di un nuovo reparto accogliente, ospitale, che possa far capire ai bambini e ragazzi che non sono soli e che siamo al loro fianco per vincere tutti assieme le loro battaglie, nel nome della solidarietà e dell’amore. Questo video racconta a voi tutti che assieme siamo davvero una forza potentissima, in grado di realizzare grandi cose. Il “Break the Wall tour” non ha intenzione di fermare la sua corsa ma procede con passo incessante nell’aiutare chi è in difficoltà”.

Questo il commento di Yaman sotto ad un video postato su Instagram, in cui testimonia al creazione del reparto per i piccoli pazienti ricoverati al Policlinico. Un video che ha trovato tantissimi apprezzamenti da parte del pubblico, lieto che la beneficienza sia fatta come si dovrebbe e non per apparire. Nel frattempo, Can ha lanciato anche una bella frecciatina alla televisione turca e sembra che la possibilità di tornare a lavorare in Patria sia sempre più un miraggio.