Can Yaman incontra le fan in Spagna, l'attore turco è uno schianto (FOTO)

Can Yaman arriva in Spagna per incontrare le sue fan. Le foto sul web mostrano l'attore turco con un look super sensuale, ecco i dettagli.

Can Yaman torna a mostrarsi in pubblico dopo i lunghi quattro mesi di riprese di Sandokan, la serie tv che approderà prossimamente su Rai 1. L’attore turco vola in Spagna, a Madrid, dove ha organizzato un nuovo incontro con le sue fan, e per l’occasione sceglie un look sexy che mette in mostra il suo fisico scolpito dai duri allentamenti in palestra. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman incontra le fan a Madrid

Le riprese di Sandokan si sono concluse dopo ben quattro mesi e Can Yaman ha un po’ di tempo da dedicare alle sua fan, prima di tornate sul set, questa volta nei panni dell’ispettore capo Francesco Demir nella terza stagione di Viola come il Mare. La fiction con Yaman nei panni della celebre Tigre della Malesia approderà prossimamente su Rai 1, con un cast eccezionale tra cui spiccano i nomi di Ed Westwick, il Chuck Bass di Gossi Girl, e Alessandro Preziosi che presta il volto a Yanez de Gomera. Nel frattempo, Yaman ha deciso di incontrare le sue sostenitrici in Spagna, dove tornerà a ottobre per ricevere un nuovo premio, con una giornata a Madrid che è stata presa d’assalto dalle fan, curiose di rivedere l’affascinante attore turco dopo tanto tempo, dato che la chiusura improvvisa del suo account Instagram le ha portate a dover cercare informazioni sul loro beniamino altrove, senza nessuna sicurezza.

Neppure a dirlo, all’evento erano presenti tantissime persone che hanno pubblicato sui social foto e video dell’incontro con Yaman, che ha speso belle parole per loro e ha parlato anche dei suoi progetti televisivi e di beneficienza. Ricordiamo, infatti, che Yaman ha creato tempo fa l’associazione Can Yaman for Children, uno splendido esempio di beneficienza che ha portato ad aiutare i bambini dei centri pediatrici di tantissimi ospedali.

Can Yaman super sexy, il look per incontrare le Fan

Non è un mistero che Can Yaman sia uno degli uomini più affascinanti in circolazione, ma dopo il suo lavoro sul set di Sandokan sembra che questo fascino sia moltiplicato. La dieta ferrea e le lunghissime ore di allentamenti in palestra, infatti, hanno reso l’attore turco ancora più perfetto, così come il ritorno al look con i capelli lunghi, la mezza coda e quell’aurea di mistero che ricorda a tutte i tempi di Can Divit nella soap Daydreamer. Per incontrare le fan a Madrid, Can ha scelto un completo nero composto da pantalone sartoriale e gilet oversize, indossando una semplice canottiera grigia, così da lasciare completamente scoperte le sue braccia a dir poco toniche e massicce.

Capelli ribelli, sorriso smagliante e qualche accessorio immancabile, come la pioggia di sottili catenine al collo e anelli alle mani. Le foto e i video pubblicati dalle presenti sui social, in particolare su X dove il nome di Can Yaman è tornato virale in poche ore, mostrano l’attore in tutto il suo splendore. Ora, tuttavia, le sue sostenitrici si chiedono quando riaprirà la pagina Instagram e si sfogano, deluse dal fatto che Can non sembra intenzionato a parlare direttamente con loro molto presto.