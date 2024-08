Can Yaman in costume da bagno è tutto quello che vorrete vedere oggi! (FOTO)

Gossip TV

Can Yaman trascorre l'ultimo giorno di vacanza a Mykonos in spiaggia, mostrando il suo corpo da urlo. Ecco come si è presentato il divo turco, presto su Rai 1 nei panni di Sandokan.

Avvistato! Can Yaman si concede l’ultimo giorno di relax a Mykonos, presentandosi in spiaggia con un look che toglie il fiato alle sua fan. Prima di riprendere i panni della Tigre della Malesia per le ultime riprese di Sandokan, prossimamente in onda su Rai 1, il divo turco sfoggia un corpo da urlo e uno stile decisamente insolito per lavorare alla sua tintarella.

Can Yaman, look hot a Mykonos: ecco il video riassunto di quello che sta succedendo all'attore turco

Scopri cosa sta succedendo a Can Yaman, in vacanza a Mykonos. Guarda qui sotto il video riassunto della notizia e poi scopri le foto hot dell'attore turco.

Can Yaman tra Sandokan e Viola come il Mare 3

Si prospetta un anno carico di emozioni intense, soddisfazioni, scommesse lavorative e nuovi successi per Can Yaman. Il divo turco più amato al mondo ha dato il suo meglio sul set di Sandokan, mostrandosi molto emozionato all’idea di riportare sul piccolo schermo il leggendario corsaro creato dalla magistrale penna di Emilio Salgari. Certo non è stato semplice calarsi nel ruolo della Tigre della Malesia, tra diete proibitive, allenamenti intensi e un carico emotivo che ha dovuto tenere a bada per poter essere il più credibile possibile. Tanti, infatti, sono coloro che attendono con impazienza la messa in onda per mettere a paragone Yaman con Kabir Bedi, che negli anni Settanta portò alla gloria televisiva Sandokan ed è ancora ben presente nella mente dei tanti fan che seguirono con passione la serie tv.

Ma non finisce qui per Can che, come annunciato dai palinsesti Mediaset, sarà nuovamente Francesco Demir nella terza stagione di Viola come il Mare al fianco di Francesca Chillemi. Sebbene inizialmente gli showrunner avessero previsto la messa in onda della fiction su Canale 5 almeno tra due anni, i vertici del Biscione hanno voluto cavalcare l’onda del successo ed ecco che la serie tv tornerà in onda nel 2025. Insomma, Can ha poco tempo per concedersi un po’ di riposo e lo fa trascorrendo qualche giorno di relax a Mykonos, meta di punta dei Vip e influencer di tutto il mondo quest’anno, e di certo non passa inosservato.

Can Yaman in costume da bagno a Mykonos, le fan in visibilio

Can Yaman si trova a Mykonos, dopo qualche tappa in Italia, per concludere in bellezza le sue brevi ma intense vacanze estive. I doveri, infatti, lo chiamano e l’attore turco si prepara ad ultimare le riprese di Sandokan sull’Isola di Réunion, prima di dedicarsi a nuovi progetti televisivi e personali. Can si è divertito in discoteca, ballando e bevendo in compagnia, senza mai negare una foto o un saluto a qualche fan che inevitabilmente l’ha riconosciuto e fermato. Ma sono le sue foto in spiaggia ad aver totalmente catalizzato l’attenzione delle sue fan sui social, orfane della sua pagina Instagram seguita da oltre 10 milioni di utenti, che risulta ancora momentaneamente disattivata.

Yaman arriva in spiaggia con un look insolito ma perfettamente vacanziero: camicia a fiori tropicale, lasciata sapientemente slacciata per mettere in mostra il fisico statuario, un costume boxer nero, occhiali da sole con lenti colorate e un paio di ciabatte bianche di gomma, un modello di grande tendenza negli ultimi anni. I capelli, inizialmente lasciati sciolti, vengono legati per potersi godere il calore del sole e lavorare alla sua già perfetta tintarella, e le fan sono impazzite per queste foto davvero hot, spuntate sui social per merito di qualche curioso.