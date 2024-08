Can Yaman in barca a Mykonos, continua la calda estate del divo turco

Gossip TV

Can Yaman si trova a Mykonos dove si diverte tra gite in barca e discoteche. Sull'isola greca anche la nota collega Hande Ercel.

Can Yaman si sta godendo la breve pausa dal set di Sandokan, in attesa di volare sull’Isola di Réunion e ultimare le riprese della serie tv che andrà in onda, prossimamente, su Rai 1. Il divo turco è approdato a Mykonos, dove si diverte tra gite in barca con gli amici e serate in discoteca.

Can Yaman vola in Grecia

Sandokan è ufficialmente in pausa, in attesa di spostare libero set sull’Isola di Réunion dove saranno ultimate le riprese della serie tv targata Lux Vide, prossimamente in onda su Rai 1. Can Yaman e il resto del cast si godono così una meritata vacanza e, mentre la co-protagonista Alanah Bloor si diverte in Costiera con il suo fidanzato, l’attore turco è stato avvistato in diverse discoteche italiane prima di partire alla volta della Grecia. Yaman, come tantissimi Vip di tutto il mondo nelle ultime settimane come Chiara Ferragni o Kim Kardashian, ha scelto Mykonos per rilassarsi e divertirsi in compagnia dei suoi amici di sempre.

Grazie alle fan, che spulciano minuziosamente il web alla ricerca di indizi sulla vita dell’attore dopo la decisione di chiudere momentaneamente il suo profilo Instagram, appaiono foto e video di Yaman in barca, poi in noti locali dell’isola mentre si diverte a suon di musica e cocktail. Can ha certamente bisogno di staccare un po’, visto quanto si è impegnato per calarsi nei panni della Tigre della Malesia, e dunque queste settimane di pausa sono molto preziose per lui e per mantenere il suo equilibrio.

Can Yaman a Mykonos, c’è anche Hande Ercel

Come detto in precedenza, Mykonos sembra essere diventata una delle mete preferite da tantissimi Vip di tutto il mondo. Nelle ultime settimane, infatti, Chiara Ferragni ha scelto questa isola greca per rilassarsi con la famiglia, ma è toccato anche a Kim Kardashian scatenarsi nelle migliori discoteche locali, e persino Hande Ercel si trova qui. La bellissima attrice turca è in compagnia del fidanzato e di alcuni amici e chissà se incontrerà Can Yaman.

I due non hanno mai lavorato direttamente insieme sul set ma si mormora che si siano conosciuti a diversi eventi, e che Hande avrebbe dovuto essere la co-protagonista de El Turco, la serie che vede Yaman nei panni del condottiero ottomano Balaban Agha. La produzione, tuttavia, è saltata per Ercel che non ha accettato un compenso inferiore a quello di Yaman, accusando la produzione di sessismo. Hande e Can si incontreranno per chiarire i precedenti?