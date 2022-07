Can Yaman dà spettacolo: la vacanza inizia in un Club e molte donne senza vestiti

Gossip TV

Can Yaman ha deciso di scatenarsi in vacanza ma piove qualche critica per l’affascinante attore turco.

Can Yaman si prende una pausa del lavoro sfiancante in palestra, in attesa delle riprese di Sandokan, e mette a tacere le voci che lo vorrebbero felicemente impegnato con Francesca Del Fa, star de Il Paradiso delle Signore. L’attore turco, infatti, si lascia andare al club e con lui ci sono molte ragazze, decisamente poco vestite.

Can Yaman pronto a dare spettacolo!

Nelle ultime ore, dopo le foto che lo hanno incastrato, Can Yaman è finito nuovamente al centro dei pettegolezzi, questa volta per la presunta liaison con Francesca Del Fa, volto di Irene Cipriani ne Il Paradiso delle Signore. I due sono stati pizzicati insieme durante l’evento che li ha visti protagonisti in Sardegna, affiatati e complici, al punto da far pensare che il cuore di Can abbia ripreso a battere dopo la burrascosa rottura con Diletta Leotta, circa un anno fa.

Forse proprio per smentire e mettere a tacere queste errate supposizioni sulla sua vita amorosa, Can ha deciso di passare alle maniere forti e mostrare su Instagram, attraverso alcune Ig Stories, l’esordio scandaloso della sua vacanza da single a Rimini e Riccione. L’attore turco ha fatto sapere di essersi preso una pausa dalle lunghe ed estenuanti sessioni di palestra, in attesa del debutto delle riprese di Sandokan, spostandosi nella nota località marittima e allietato la sua serata da single in un club, immortalando anche alcune ragazze immagine decisamente poco vestite.

Un gesto strano questo, dato che Yaman è sempre molto geloso della sua vita privata e del suo tempo libero, ma forse un gesto tattico per impedire che proprio prima dell’estate qualcuno possa pensare che sia felicemente impegnato. Nel frattempo, i fan di Can si chiedono se l'attore turco verrà invitato o meno alle nozze di Ozge Gurel e Serkan Cayoglu, o meglio al rinnovo delle promesse che si terrà in Itala ad agosto.