Can Yaman lancia una pesante frecciatina alla Televisione turca, cosa è successo

Gossip TV

Can Yaman commenta l'approdo di Viola come il Mare sulla televisione turca, lanciando una pesantissima frecciatina ai connazionali.

Can Yaman non le manda a dire. Il divo turco più amato degli ultimi anni ha festeggiato l’approdo della prima stagione di Viola come il Mare sulla televisione turca, ma non ha nascosto il suo fastidio per un fatto che trova assurdo. Ecco cosa è successo e il commento di Yaman su Instagram.

Can Yaman contro la televisione turca

Can Yaman si è preso la sua rivincita quando una delle maggiori piattaforme turche ha acquistato la prima stagione di Viola come il Mare, per la gioia delle fan che trovano assurdo il trattamento ricevuto dall’attore in patria. Non è un mistero che Yaman abbia avuto diverse difficoltà, nonostante il suo talento e la sua innegabile bellezza, motivo per cui ha deciso di trasferirsi a Roma il prima possibile e continuare da qui la sua avventura nel mondo della televisione. Mentre la seconda stagione della serie tv che lo vede al fianco di Francesca Chillemi, nei panni dell’ispettore capo Francesco Demir, sta per tornare in prima serata su Canale 5 dopo la fine delle riprese, Can osserva Viola come il Mare sulla tv turca e ha qualcosa da rimproverare ai connazionali.

Nella fiction targata Lux Vide, infatti, Can ha insistito per portare il raki una bevanda estremamente alcolica, sul piccolo schermo, come monito delle sue origini e per promuovere quella che lui ritiene una prelibatezza sottovalutata. Sulla tv turca, per rispetto alle leggi dell’Islam, la bevanda è stata censurata in quanto alcolica e questo ha fatto molto dispiacere a Yaman che ha tuonato su Instagram.

“Vorrei ringraziare chi ci ha dato la possibilità di bere il raki censurato, che non possiamo bere alla televisione turca, alla televisione italiana e di farlo conoscere agli stranieri che purtroppo non lo conoscono. Se il raki fosse italiano lo pubblicizzerebbero ovunque e lo presenterebbero al mondo intero”. Yaman si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, lanciando una bella stoccata alla sua terra madre, colpevole di oscurare qualcosa che invece, secondo lui, andrebbe esaltato poiché parte integrante della cultura culinaria e non. Cosa ne pensate dello sfogo del divo turco?