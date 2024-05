Can Yaman, grazia a Sandokan riapre uno dei Castelli più suggestivi della provincia di Firenze!

Gossip TV

Can Yaman e il cast di Sandokan sono attesi al Castello di Sammezzano, da tempo chiuso e abbandonato, che ora torna a splendere grazie al divo turco.

Can Yaman si è calato nei panni di Sandokan, la leggendaria Tigre della Malesia creata dalla penna di Emilio Salgari, già portato sul piccolo schermo negli anni Settanta da Kabir Bedi. Nei prossimi giorni, il cast della fiction targata Lux Vide si sposta in provincia di Firenze, dove proprio per loro aprirà dopo diverso tempo il meraviglioso Castello di Sammezzano. Ecco i dettagli.

Can Yaman in viaggio verso Firenze

Sandokan è ufficialmente in lavorazione, dopo anni dal primo annuncio del progetto targato Lux Vide con Can Yaman come protagonista. L’attore turco ha mostrato una particolare foto dal set, con graffi e ferite impressionanti creati alla perfezione dalle truccatrici. Can ha sempre molto a cuore il concetto di condivisione sul set, dando ad ognuno i propri meriti, soprattutto a coloro che aiutano gli attori ma non appaiono mai davanti lo schermo. Insomma, Yaman appare molto sereno e soddisfatto anche di tutti coloro che gravitano attorno alla produzione di Sandokan, ma anche del cast internazionale che lo accompagna in questa avventura come Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez de Gomera, Alanah Bloor che presta il volto a Lady Marianna e l’attore americano Ed Westwick, star di Gossip Girl con il ruolo di Chuck Bass, che sarà Lord Brooke ovvero l’antagonista della Tigre della Malesia. Proprio con lui si mormora che vi sia burrasca sul set, a causa di un mancato segui su Instagram che invece è piovuto subito a favore della bella e giovane Alanah. Il cast di Sandokan ora è pronto per spostarsi dal Lazio alla Toscana, più precisamente in provincia di Firenze in uno dei castelli più suggestivi ma che attualmente è purtroppo chiuso al pubblico.

Can Yaman approda al Castello di Sammezzano

Dopo aver girato le prime scene nel set allestito a Cinecittà, il cast di Sandokan si sposta in Toscana nella località di Leccio (Regello), in provincia di Firenze. Can Yaman, impersonando la Tigre della Malesia, entrerà nel meraviglioso Castello di Sammezzano. Si tratta di una costruzione in stile orientalista che fu portata alla luce nell’Ottocento ristrutturando una fattoria edificata nel 1605 dalla famiglia Ximenes D’Aragona. La struttura è meravigliosa e fu progettata dal marchese che la sovvenzionò completamente basandosi sulla corrente orientalista che si diffuse in Europa proprio in quegli anni. Purtroppo, dopo essere stato rilevato da un’azienda italo-inglese che voleva farne un hotel di lusso, il castello è rimasto chiuso con grande dispiacere dei cittadini che da anni si battono per farlo riaprire al pubblico. Ora, grazie a Can Yaman e a Sandokan, il Castello di Sammezzano riprende vita e lo vedremo come scenario di alcune delle scene della serie tv che approderà in prima serata su Rai 1.