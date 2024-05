Can Yaman e Ed Westwick non si seguono su Instagram, maretta sul set di Sandokan?

Gossip TV

Can Yaman e l'attore americano Ed Westwick fianco a fianco sul set di Sandokan, qualcosa tuttavia non quadra e su Instagram i due non si seguono: ecco perché.

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Sandokan, il remake della popolare serie televisiva con protagonista Kabir Bedi, che segue le gesta del personaggio creato dalla penna di Emilio Salgari. Can Yaman è sul set insieme al resto del cast, compreso l’attore americano Ed Westwick che presta il volto a Lord Brooke. I due attori, tuttavia, non hanno preso a seguire su Instagram e questo ha fatto sorgere più di qualche domanda.

Can Yaman è Sandokan, grande impegno sul set

Il progetto di Sandokan sta entusiasmando i fan di Can Yaman, sorpresi dalle prime foto sul set che in questo momento è allestito a Roma, in attesa di spostarsi poi in Calabria. L’attore turco, in onda su Canale 5 con la seconda stagione di Viola come il Mare, è molto soddisfatto della nuova serie tv che lo vedrà protagonista, pronto a riportare sul piccolo schermo il personaggio leggendario creato da Emilio Salgari e originariamente impersonato dall’attore indiano Kabir Bedi. Dopo aver perso molto peso e aver seguito una allenamento ferreo, Can ce la sta mettendo tutta davanti la macchina da presa, affrontando per la seconda volta dopo El Turco un copione totalmente in inglese. Insomma, per Yaman si tratta di una bella sfida, ma lui stesso ha detto di essere più sicuro e sereno dopo aver conosciuto il resto del cast, con il quale sembra essere nata immediatamente una buona sintonia. E allora perché, Can non segue Ed Westwick su Instagram? L’attore americano, noto per il ruolo di Chuck Bass nella serie tv Gossip Girl, presta il volto al Lord Brooke ovvero l’antagonista della Tigre della Malesia, ed è altrettanto entusiasta del nuovo ruolo come dimostrando foto, video e aggiornamenti vari che ha pubblicato negli ultimi giorni sui social.

Ed Westwick e Can Yaman ai ferri corti?

Quando è stato annunciato il cast di Sandokan in molti hanno esultato per la presenza di Ed Westwick, enigmatico attore americano noto per il suo ruolo in Gossip Girl, che sarà l’antagonista Lord Brooke. La cosa che è balzata immediatamente agli occhi dei fan, tuttavia, è che lui e Can Yaman non hanno preso a seguirsi sui social. Un fatto bizzarro soprattutto dal momento che invece l’attore turco è corso a mettere un segui alla giovane attrice Alanah Bloor, che in Sandokan sarà bella bella Lady Marianna. Eppure l’attore turco ha assicurato che tra il cast regna una bella armonia, possibile che vi sia già maretta tra i due co-protagonisti? Diverse le teorie che si carpiscono dai social, chi pensa che Can e Ed non abbiano legato da principio, forse resi rivali dalla rispettiva celebrità e non volendo finire l’uno nell’ombra dell’altro, ma c’è anche chi crede che sia una casualità e che invece sul set della serie tv targata Lux Vide sia tutto rose e fiori. Certamente lo scopriremo nel corso dei mesi, con le riprese che continueranno a ritmo serrato per permettere alla serie di finire il prima possibile in onda su Rai 1.