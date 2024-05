Can Yaman mostra uno scatto dal set di Sandokan: schiena piena di tagli e ferite, cosa succede?

Gossip TV

Can Yaman mostra ai fan su Instagram il meraviglioso lavoro dei truccatori di Sandokan, che hanno sistemato la sua schiena alla perfezione per sembrare realmente ferita. e sanguinante dopo uno scontro.

Can Yaman si sta impegnando sul set di Sandokan ma le sue truccatrici non sono da meno! Il bel divo turco, che impersonerà la leggendaria Tigre della Malesia, ha mostrato su Instagram ferite create ad hoc per una delle scene della serie tv targata Lux Vide e sono a dir poco realistiche.

Sandokan, continuano le riprese della serie tv

Da fine aprile, il cast internazionale di Sandokan è impegnato sul set della serie tv targata Lux Vide, che riporta sul piccolo schermo la leggendaria Tigre della Malesia e il suo amore per la bella Lady Marianne, nonché il conflitto con l’antagonista spietato Lord Brooke. Can Yaman presta il volto al personaggio creato dalla penna geniale di Emilio Salgari e non potrebbe essere più entusiasta di questo progetto. Del resto, come rivelato proprio da lui su Instagram, fu per girare Sandokan che scelse di trasferirsi in via definitiva a Roma, dove poi ha costruito la sua nuova casa senza mancare di tornare in Turchia per poter riabbracciare, appena possibile, i suoi amati genitori. Yaman si è impegnato, ha fatto una grande metamorfosi fisica, ha preso lezioni di combattimento e scherma per risultare più realistico possibile nel ruolo di Sandokan, ma una grande mano la danno anche i collaboratori che gravitano attorno al set. Mentre infiamma la polemica per la presunta maretta tra l’attore turco e il collega Ed Westwick, ovvero il nuovo e affascinante antagonista, Yaman mostra i risultati pazzeschi ottenuti grazie ai truccatori.

Can Yaman, ferite sulla schiena e lividi… Ma non è come sembra!

Il successo di una serie televisiva è senza dubbio da imputare ai suoi protagonisti ma anche a tutti coloro che collaborano sul set nelle più diverse forme. Can Yaman lo sa molto bene ed è il primo a ringraziare sempre pubblicamente coloro che lo aiutano nei suoi ruoli, come nel caso del bellissimo pensiero espresso recentemente per la sua coach di inglese che lo ha aiutato a memorizzare con la giusta dizione il copione di Sandokan. E proprio dal set della serie tv targata Lux Vide, che sarà trasmessa poi su Rai 1, Yaman mostra il risultato di una sessione di trucco sulla sua schiena, dove sono stati ricreati magistralmente alcune ferite da combattimento e lividi. Il risultato è realistico a dir poco, tanto che le fan si sono inizialmente allarmate dopo aver visto la foto pubblicata nelle sue Ig Stories, e Yaman è soddisfatto di come sta lavorando con tutta la troupe, certo che il prodotto finale varrà tutta la fatica fatta.