Can Yaman festeggia Capodanno in Portogallo, sommerso dalle Fan! (VIDEO)

Can Yaman vola in Portugal per festeggiare Capodanno con le sue fan, ecco il video del nuovo incontro dell'attore turco con le sostenitrici di Porto.

Can Yaman ha deciso di festeggiare il suo Capodanno in modo particolare. L’attore turco, attualmente libero dagli impegni del set, è volato infatti in Portogallo nella città di Porto, dove ha incontrato le sue fan con le quali ha brindato all’inizio del nuovo anno 2025. Ecco i video dell’evento.

Can Yaman, ecco cosa ha fatto a Capodanno

Dopo un anno entusiasmante ma anche molto impegnativo, Can Yaman si sta finalmente godendo il meritato relax lontano dal set. L’attore turco ha affrontato un duro allenamento fisico e psicologico per calarsi nei panni della Tigre della Malesia nella nuova serie tv di Sandokan targata Lux Vide, perdendo dieci chili in un mese e chiudendo i suoi canali social per concentrarsi al meglio sul lavoro da svolgere davanti le telecamere con il resto del cast internazionale, tra cui spiccano i nomi di Ed Westwick e Alessandro Preziosi. Ma non è tutto. A febbraio 2025 uscirà sul piccolo schermo El Turco, la serie tv storica nella quale Yaman impersona il condottiero ottomano Balaban Agha, che trova rifugio in Moena dopo l’assedio a Vienna, mettendo in discussione tutte le sue credenze più intime e radicate.

Sembra che Can sia pronto a partire per un tour mondiale per presentare questa serie tv e il lavoro che ha fatto per il suo personaggio, ma per ora nessuna conferma ufficiale delle date in questione. Nel frattempo, Can taglia i capelli per un nuovo film, o almeno questo è quanto si mormora tra gli esperti di gossip, che sono pronti a scommettere che il nuovo progetto dell’attore sarà sul grande schermo dopo aver dato prova della sua bravura e della sua incredibile serietà sul set. Ma come ha festeggiato Can il nuovo anno? Non volendo deludere le sue fan, che sentono molto la sua mancanza su Instagram, Yaman è volato in Portogallo per Capodanno. Ecco i dettagli.

Can Yaman in Portogallo, Fan in visibilio

Libero dagli impegni lavorativi, Can Yaman ha deciso di condividere il Capodanno con le sue fan ed è volato in Portogallo, a Porto, per incontrarle. L’attore turco ha fatto un bellissimo regalo alle ammiratrici che si sono affrettate a dargli un caloroso benvenuto in aeroporto, sommergendolo con una folla piena di entusiasmo. Can si è dimostrato infinitamente grato per tanto affetto, prestandosi a foto e video con le sue ammiratrici portoghesi, abbracciando le presenti e dispensando sorrisi che hanno fatto battere più di qualche cuore. Ma l’avventura non è finita qua.

Dopo qualche ora e dopo essersi cambiato d’abito, indossando uno splendido completo scuro e mettendo in evidenza i pettorali grazie ai bottoni della camicia magistralmente slacciati, Can si è presentato all’evento vero e proprio e qui ha conquistato tutti. Dai video presenti anche sul web pubblicati da chi ha partecipato all’incontro, è evidente come l’attore sia stato sempre molto disponibile con tutti. Del resto a Yaman piace la folla e lo ha dimostrato recentemente improvvisandosi deejay alla consolle, in un noto locale notturno di Roma dove si era recato per trascorrere una serata divertente con gli amici. Insomma, mentre Vip e influencer scelgono alberghi costosi e mete tropicali per il loro Capodanno, Yaman saluta il 2024 con le sue fan, dando un bellissimo esempio.