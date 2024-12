Can Yaman si improvvisa Deejay e il pubblico esplode: super sexy alla Consolle

Gossip TV

In attesa di nuovi aggiornamenti sui suoi impegni lavorativi, Can Yaman si improvvisa deejay in un noto locale a Roma: che schianto l'attore turco!

Can Yaman si sta decisamente godendo il tempo libero, finalmente lontano dal set di Sandokan e ancora in procinto di dedicarsi alla promozione della serie tv El Turco, in uscita a febbraio 2025. In discoteca a Roma, Yaman si improvvisa deejay alla consolle e il pubblico esplode, il divo turco è più sexy che mai.

Can Yaman, dopo Sandokan quando torna in tv?

La carriera di Can Yaman ha subito una grandissima impennata negli ultimi anni, portando l’attore turco inizialmente famoso soprattutto per le sue soap di successo come Daydreamer e Mr Wrong, a diventare un attore principale in produzioni internazionali. Le riprese di Sandokan sono ultimate e Yaman ha deciso di tagliare i capelli cortissimi, si mormora per un nuovo progetto. A febbraio 2025 approderà sul piccolo schermo El Turco, serie tv dove l’attore recita al fianco di Greta Ferro, impersonando il valoroso condottiero Balaban Agha in una rivisitazione di un fatto storico ambientato in Moena, città del Trentino Alto Adige. Non è ancora chiaro su quale canale o piattaforma streaming sarà trasmesso El Turco, mentre è certo che Sandokan andrà in onda su Rai 1 ma occorrerà attendere l’autunno del 2025 dato che la fase di post-produzione richiederà diverso lavoro agli esperti del settore.

Ma quando torna in tv Yaman? Il prossimo impegno è sicuramente quello sul set della terza stagione di Viola come il Mare, fiction ambientata a Palermo dove recita al fianco di Francesca Chillemi nel ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir. Ad inizio anno televisivo, la serie tv targata Lux Vide è stata annunciata per la primavera del 2025 ma per ora nessun annuncio sull’inizio delle riprese. Nel frattempo, l’attore si gode il suo prezioso tempo libero e si improvvisa deejay in un noto locale di Roma. Ecco i dettagli.

Can Yaman si improvvisa deejay, che sexy

In questi ultimi anni, Can Yaman ha avuto poco tempo libero a disposizione dato che è stato protagonista di molte produzioni che l’hanno impegnato sul set ma anche nella dura preparazione fisica e mentale per i ruoli che avrebbe dovuto interpretare. Non è dunque strano che ora, al momento libero da tutto dato che il tour mondiale promozionale per El Turco non è ancora partito, l’attore turco voglia godersi la sua vita spensierata e quale migliore modo di divertirsi in discoteca. Yaman non ha mai nascosto di amare la vita notturna e recentemente, sul web, spuntano diverse foto e video del divo super sexy durante queste serate tutte trascorse con i suoi amici di sempre.

Proprio poche ore fa, Yaman ha deciso di fare una sorpresa agli avventori di un noto locale di Roma, improvvisandosi deejay alla consolle, dando vita ad uno spettacolo super sexy che non è passato inosservato. Can si diverte tantissimo alla consolle, mostrandosi sciolto e appagato dopo tanto duro lavoro davanti la macchina da presa. C’è chi ancora storce il naso perché l’attore non ha voluto riaprire il suo account ufficiale Instagram, ma è anche vero che Can non è nuovo a questo tipo di drastiche decisioni, per poi tornare sempre sui propri passi.