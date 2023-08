Can Yaman e il ''grande progetto'' con il Re della pasticceria: cosa bolle in pentola?

Gossip TV

Can Yaman si trova in vacanza sulla Costiera Amalfitana, dove ha incontrato uno dei re della pasticceria nostrana. Cosa succede?

Can Yaman si è preso una piccola pausa dal set di Viola come il Mare 2, dedicandosi ad una fuga nella splendida cornice della Costiera Amalfitana. L’attore turco più amato di sempre ha incontrato qui uno dei Re della pasticceria italiana, che ha confermato su Instagram di avere con lui un grande progetto in ballo. Ma di cosa si tratta?

Can Yaman incontra Sal de Riso e…

Le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare sono ufficialmente iniziate, e altrettanto ufficialmente Can Yaman torna a fare parte del cast nei panni dell’affascinante ispettore capo Francesco Demir. Nonostante le ipotesi sul possibile addio del personaggio, Can si è detto pronto a tornare su un set che gli ha regalato tantissime soddisfazioni, al fianco di Francesca Chillemi con la quale ormai regna un rapporto decisamente più teso e meno amichevole di quello sfoggiato pubblicamente lo scorso anno. In questi giorni, dopo essere stato avvistato con la star di Gomorra, Can si è intrattenuto nella splendida cornice della Costiera Amalfitana dove si sta godendo un po’ di meritato relax.

Il fatto che l’attore si sia allontanato così presto dal set ha reso dubbiosi moltissimi sostenitori, che temono che Yaman si sia prestato per qualche scena e che abbia chiesto di eliminare in qualche modo il personaggio di Demir. Dubbio lecito ma non c’è nulla di confermato al momento. Nel frattempo, Can ha incontrato Sal de Riso uno dei pasticceri chef più noti d’Italia, con il quale si è scattato una foto sorridente e disteso più che mai. “Ieri una serata speciale in bella compagnia … A volte dalle amicizie possono nascere grandi “progetti””, ha scritto Sal sul suo profilo Instagram ufficiale, pubblicando il selfie con Yaman. Ma di quali progetti parla lo chef?

È noto che Can è un grande appassionato di cucina, tanto che si pensava che l’attore turco volesse inaugurare un ristorante a Roma in stile Salt Bea dopo essersi interessato a ricette di carne e alla griglia. È altresì noto che Yaman è un uomo dalle mille risorse, tutte sempre messe a disposizione per fare beneficienza, per progetti solidali e per la sua associazione Can Yaman for Children. Prossimamente vedremo Sal de Riso e Can insieme per dare vita ad un progetto culinario che possa fare del bene ai meno fortunati? Al momento è tutto top secret, mentre rimane certo che Yaman e Demet Ozdemir non si sono incontrati a Milano come tutti speravano. L’attrice turca ha un nuovo flirt in Grecia e sembra non pensare minimamente al suo ex collega di Daydreamer.