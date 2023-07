Can Yaman incontra la star di Gomorra: nuovo progetto in vista?

Gossip TV

Can Yaman e Salvatore Esposito, Gennaro Savastano nella premiata serie tv Gomorra, si incontrano ed esplode il caso su Instagram.

Can Yaman e Salvatore Esposito, il Gennaro Savastano di Gomorra, insieme nello stesso video, che ridono e scherzano su Instagram. Non è un sogno, è successo davvero e adesso i fan si chiedono: cosa bolle in pentola? Ecco perché i due attori si sono incontrati.

Can Yaman e Salvatore Esposito insieme in un film?

Tra un impegno sul set e l’altro, Can Yaman trova sempre il modo di far parlare di sé. Poche ore fa, in occasione del compleanno della collega Francesca Chillemi, l’attore turco è calato in un assordante silenzio stampa, evitando di farle gli auguri pubblicamente e suscitando un’ondata di polemiche. Sembrava tutto risolto tra Can e Francesca dopo la pubblicazione di un video della coppia sul set di Viola come il Mare 2, pronti a fare faville davanti le videocamere, ma questo gesto mette tutto in discussione di nuovo. Sarà difficile capire realmente cosa è accaduto se a parlare non sarà Chillemi, dato che il divo turco è conosciuto per la sua estrema riservatezza, soprattutto dopo che quando uscì allo scoperto con Diletta Leotta passò mesi a doversi giustificare per ogni gesto per la sua fidanzata.

Nel frattempo, a far discutere è un video pubblicato da Salvatore Esposito su Instagram: l’attore che presta il volto a Gennaro Savastano nella premiata serie tv Gomorra si è immortalato con Yaman, sorridente e allegro. C’è per caso la possibilità che i due si siano incontrati per discutere di qualche progetto futuro in comune? Attualmente, i fan del divo turco sono in attesa della messa in onda della prima stagione de El Turco, serie tv targata Disney + che ha portato Can nel passato, durante l’assedio di Vienna, nel ruolo del condottiero ottomano Balaban Hasan. C’è poi la questione Viola come il Mare 2, che dovrebbe essere trasmesso in autunno salvo ritardi, e che vedrà Can vestire i panni di Francesco Demir e scontrarsi contro un sexy rivale in amore.

Infine, Can ha confermato che presto partiranno anche le riprese di Sandokan, il remake della nota serie tv degli anni Settanta, dove lui prenderà il posto dell’iconico Kabir Bedi come Tigre della Malesia. Insomma, in tutto questo, c’è spazio per una collaborazione con Esposito, magari in una commedia in cui Can dovrà cimentarsi con il dialetto napoletano? Al momento la risposta è no. I due attori si sono incontrati ad un evento che li ha visti protagonisti, hanno stretto amicizia e Salvatore ha chiesto al collega di fare una dedica video alla madre che stravede per lui dai tempi di Daydreamer. Can, sempre gentile con le fan e sorpreso dalla richiesta della star di Gomorra, lo ha accontentato immediatamente e il video è diventato virale in pochissime ore.