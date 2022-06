Can Yaman è Francesco Demir in Viola come il Mare: trama, cast, Anticipazioni

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più sulla nuova serie tv di Canale 5 che vedrà Can Yaman recitare in italiano per la prima volta, insieme a Francesca Chillemi.

Approda in autunno, in prima serata su Canale 5, la nuova fiction Viola come il Mare, i cui protagonisti sono Can Yaman e Francesca Chillemi. Ma di cosa parla la serie tv? Quale ruolo avrà l’affascinante divo turco? Scopriamo insieme le Anticipazioni, il cast e la trama.

Can Yaman in Viola come il Mare: tutto sul suo personaggio

Il progetto di Viola come il Mare è molto caro a Can Yaman. Il divo turco più amato del momento ha lasciato la sua patria per trasferirsi a Roma, dove si è ambientato magnificamente anche grazie al profondo affetto dimostrato dalle fan. Can è un attore amatissimo, ma anche un icona del glamour grazie alla sua nuova collaborazione con Dolce&Gabbana, che lo segue in ogni nuovo progetto e serata importante. Per Can, la nuova fiction firmata Lux Vide rappresenta un momento importante della carriera, avendo lui dovuto metter tutto sé stesso per apprendere l’italiano e la dizione in modo perfetto, ma anche misurarsi con un set itinerante in un nuovo Paese.

A rendere tutto più semplice ci ha pensato Francesca Chillemi, che ha condiviso foto con Can sul set sulla sua pagina Instagram, mettendo in luce il bellissimo rapporto che si è creato tra loro. Nessuno flirt, solamente pura e semplice amicizia dato che Yaman ha già i suoi problemi, con l’esclusione alle nozze di Demet Ozdemir. Ma di cosa parla Viola come il Mare? Ispirato al romanzo di Simona Tanzini “Consoci l’estate?” - edito Sellerio - la fiction si snoda tra Palermo e Napoli e ha tratti noir, pur conservando momenti comici tra gli attori per alleggerire l’atmosfera del puro thriller poliziesco.

Qui, Can interpreta Francesco Demir ovvero un ispettore capo piuttosto brillante, folgorato dall’incontro con Viola Vitale. Lei, lasciata Parigi per tornare in Sicilia, con una diagnosi rarissima di una sindrome neurologica, che diventerà nel corso delle puntate il suo punto di forza, aiutando indagine dopo indagine Francesco mentre si mette alla ricerca del padre di cui non ha più notizie. Una serie tv decisamente diversa dal solito che potrà sul piccolo schermo una coppia affiatata e innegabilmente bella, quella formata da Can e Francesca. Le riprese di Viola come il Mare sono terminate già da mesi, ma causa di problematica tecniche, la fiction sarà trasmessa su Canale 5 non prima dell’autunno.