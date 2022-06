Can Yaman ospite non gradito al matrimonio di Demet Ozdemir!

Gossip TV

Demet Ozdemir sposa Oguzhan Koc e non invita alle nozze Can Yaman.

Le speranze dei fan di Daydreamer sono state completamente distrutte dalla notizia del fidanzamento ufficiale tra Demet Ozdemir e Oguzhan Koc. L’attrice convolerà presto a nozze con il musicista e sembra che Can Yaman non sarà neppure invitato al ricevimento.

Can Yaman escluso dalle nozze di Demet Ozdemir

Can Yaman e Demet Ozdemir hanno alimentato i sogni romantici di milioni di fan grazie a Daydreamer dove, interpretando Can Divit e Sanem Aydin, hanno mostrato di possedere una chimica fuori dal comune. Per diverso tempo si è parlato di un flirt tra i due attori, mai confermato da Can e Demet, che hanno sempre descritto il loro rapporto in termini di amicizia. Amicizia che, tuttavia, si è conclusa in modo burrascosa dopo il trasferimento di Can a Roma, dando adito a nuovi pettegolezzi che hanno riportato una promessa infranta, un cuore spezzato e il tradimento del bel divo turco.

Mentre Can si guadagna il commento di Valeria Marini, mostrandosi senza maglietta mentre è intento a darsi da fare con il barbecue, Demet ha ufficializzato la sua storia d’amore con Oguzhan Koc. L’attrice e il musicista si frequentano da un paio di anni ma sono apparsi sempre molto complici, nonostante tutti sperassero che Demet tornasse single e Can ci riprovasse una volta per tutte. Un sogno che ormai svanito, dato che Demet e Oguzhan hanno svolto la tradizionale cerimonia del tè davanti ad amici e parenti, hanno ballato stretti stretti al centro della pista, si sono scambiati baci carichi di promesse e sembrano più convinti che mai di volersi sposare.

La data delle nozze non è ancora stata ufficializzata ma i media turchi riportano un gossip assurdo, che riguarda Can e il matrimonio di Demet. Sembra che l’attrice non gradisca l’idea di ritrovare Yaman al suo ricevimento, e per questo l’attore sarà escluso totalmente dai festeggiamenti. Chissà come l’avrà presa Can…