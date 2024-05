Can Yaman, le prime foto dal set di Sandokan: ecco l’attore turco nei panni della Tigre della Malesia!

Gossip TV

Can Yaman è Sandokan, la leggendaria Tigre della Malesia, ed ecco le prime foto dal set della serie tv che andrà in onda su Rai 1.

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Sandokan, la serie tv ispirata al ciclo narrativo di Emilio Salgari con la Tigre della Malesia come protagonista di avventure incredibili per la sua Lady Marianna. A calarsi nei panni di Sandokan c’è Can Yaman ed ecco le prime foto dal set dell’affascinante divo turco, incredibilmente assomigliante al predecessore Kabir Bedi nel look.

Can Yaman è un affascinante Sandokan, ma basterà?

C’è grande fermento per Sandokan, remake dell’omonima serie televisiva che negli anni Settanta stregò il pubblico italiano, grazie anche alla magistrale interpretazione dell’attore indiano Kabir Bedi nei panni della leggendaria Tigre della Malesia. Il personaggio creato dalla geniale penna di Emilio Salgari è pieno di intriganti sfaccettature, coraggioso, atletico oltre ogni misura ma anche dotato di una stratosferica carica sensuale. Sandokan, che seguirà la trama originaria dei romanzi parlando proprio dell’amore tra il corsaro e la bella Lady Marianna, sarà impersonato da Can Yaman che da anni si prepara per questo ruolo, costretto a fermarsi diverse volte per altri progetti in attesa del primo ciak, dato proprio pochi giorni fa.

Il divo turco ha perso moltissimi chili, ha affrontato un copione in inglese con l’aiuto della sua coach di dizione che non ha mancato di ringraziare su Instagram, e ora collabora con un cast internazionale che conta attori come Alessandro Preziosi, Ed Westwick (il Chuck Bass di Gossip Girl) ma anche l’esordiente Alanah Bloor. E proprio dai primi ciak di Sandokan arrivano le foto che il settimanale Chi ha pubblicato nell’ultimo numero, mostrando una certa somiglianza tra il look di Yaman e quello del predecessore Bedi. Senza dubbio, nonostante l’enorme preparazione e i sacrifici, per Yaman è un azzardo impersonare un personaggio che è rimasto scolpito profondamente nella memoria collettiva degli appassionati di televisione e serie tv, ma questo azzardo potrebbe rivelarsi anche fondamentale per dare un’ulteriore spinta alla sua carriera già in ascesa.

Can Yaman, le prime foto dal set di Sandokan

Certo Can Yaman, consapevole del rischio che sta correndo in termini professionali con la realizzazione di Sandokan, non si è accontentato di un cachet esiguo, forte anche della popolarità straordinaria che ha conquistato negli ultimi anni. Da quando, infatti, è approdato in Italia con le soap turche che lo hanno visto protagonista, in particolare Daydreamer, l’attore è tra i più amati di sempre e conta su un folto numero di fan sempre pronto a sostenerlo.

Nelle prime foto dal set di Sandokan è possibile osservare la grande somiglianza con il look precedentemente sfoggiato da Kabir Bedi per il ruolo della Tigre della Malesia, con barba super folta, capelli lunghi e tirati indietro sulla nuca e un generoso strato di make-up sugli occhi. Yaman è indubbiamente sexy e affascinante anche in questa versione e le sue sostenitrici sono già in visibilio all’idea di poter vedere la serie tv su Rai 1, dove sarà trasmessa dopo la fine delle riprese oltre che diffusa a livello internazionale grazie alla risonanza mediatica che già ha ottenuto e al cast internazionale, che ha attirato curiosi da tutto il mondo.