Can Yaman e Alanah Bloor, potrebbe nascere del tenero sul set di Sandokan?

Le fan di Can Yaman si chiedono se anche il suo rapporto con Alanah Bloor, sua co-protagonista nella serie tv Sandokan, finirà al centro del gossip. Nascerà un nuovo amore?

Sono iniziate le riprese di Sandokan, la nuova serie tv che vedrà protagonista Can Yaman nel ruolo della leggendaria Tigre della Malesia. L’attore turco è carico più che mai e dovrà dividere la scena con un cast internazionale, nel quale spicca la giovane attrice Alanah Bloor che sarà Lady Marianna. Dato che Can è noto per creare una certa sintonia con le sue colleghe, molti si chiedono se anche con la nuova co-protagonista si creeranno gossip su un possibile flirt.

Can Yaman e Alanah Moore sul set di Sandokan

Can Yaman è pronto per impersonare al meglio Sandokan, la leggendaria Tigre della Malesia creata dalla geniale penna di Emilio Salgari e portata sul piccolo schermo negli anni Settanta da Kabir Bedi, che grazie a questo ruolo divenne una vera e propria icona sexy. L’attore turco ha atteso anni per poter dar vita a questo progetto così interessante che l’ha spinto a lasciare per sempre la Turchia, trasferendosi in Italia, dove ha conosciuto una fortuna eccezionale. Un esempio? Il ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir nella serie tv Viola come il Mare, tornando anche nella seconda stagione al fianco della collega Francesca Chillemi. L’attore è molto amato anche per le sue opere benefiche, fatte con l’associazione Can Yaman for Children che ha raccolto cifre importanti e ha ricevuto anche encomi al merito.

Dopo aver perso molti chili, essersi allenato e aver preso lezioni di dizione per affrontare un copione totalmente in inglese, dato che il cast di Sandokan è internazionale e conta anche attori inglesi, americani e francesi, Can ha iniziato le riprese della nuova produzione Lux Vide. Sul set collaborerà anche con Alanah Bloor, giovane attrice britannica al suo esordio in una grande produzione, che presta il volto a Lady Marianna ovvero la donna amata alla follia dalla Tigre della Malesia, che per lei affronterà chiunque compreso l’antagonista Lord Brooke, impersonato dalla star di Gossip Girl Ed Westwick.

Perché tutti gli occhi sono puntati su Can e Alanah

Come il mondo del gossip e i suoi appassionati sanno bene, Can Yaman è spesso al centro dei pettegolezzi per la sua vita amorosa e spesso le indiscrezioni nascono proprio dall’alchimia che il divo turco è in grado di creare con le sue colleghe sul set. Un esempio calzante è senza dubbio quello che riguarda la presunta love story, sempre negata da entrambi nonostante la sicurezza dei media turchi, con Demet Ozdemir ovvero Sanem Aydin nella soap Daydreamer. I due sono ancora protagonisti di molte fantasie da parte delle fan, certe che dovrebbero assolutamente finire insieme.

Ma recentemente si è parlato anche del rapporto con Francesca Chillemi, co-protagonista di Viola come il Mare, con la quale era tutto rose e fiori durante la prima stagione e poi sembra esserci maretta dopo le riprese della seconda, forse a causa delle voci che li volevo insieme in hotel più di una volta. Sarà lo stesso anche con la giovane Alanah Moore? In questo caso si hanno forti basi per affermare il contrario, iniziando dalla netta differenza d’età che potrebbe allontanare il bel turco, ma anche dal fatto che lei risulta essere fidanzatissima come mostra su Instagram con qualche scatto insieme al suo compagno.