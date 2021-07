Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati? ''Siamo giunti al termine''

Gossip TV

Arriva una notizia bomba sulla storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta, che sarebbe ufficialmente naufragata.

Arriva una nuova, e clamorosa, indiscrezione che riguarda la coppia più chiacchierata dell’anno. Dopo presentazioni ufficiali e prove per il matrimonio, Can Yaman e Diletta Leotta si sarebbe ufficialmente lasciati. Ecco l’ultima fuga di notizie che lascia senza parole i fan del divo turco.

È finita tra Can Yaman e Diletta Leotta?

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta sta diventando ufficialmente più intricata di una soap. La coppia è uscita allo scoperto, professando amore reciproco nonostante le malelingue sulle reali intenzioni dei due (da intendersi come pubblicità reciproca piuttosto che unione dovuta a reali sentimenti). Per spazzare via tutte le congetture degli appassionati di gossip, Can ha portato la sua dolce metà in Turchia, per le presentazioni ufficiali con la famiglia, che ha accolto la giornalista sportiva a braccia aperta.

Da qui, si è tornato a parlare del matrimonio tra i due che, se inizialmente si pensava potesse essere celebrato entro la fine dell’estate, è al momento un progetto di un futuro non poi così prossimo. Can e Diletta fanno gola, tutti vogliono scoprire i segreti di questa relazione all’apparenza perfetta e i riflettori non si spendono mai per loro, tanto che anche Silvia Toffanin sta facendo di tutto per averli a Verissimo. I dubbi sulla sincerità del rapporto sembravano essere evaporati come pioggia al sole, fino a poche ore fa quando Alessandro Rosica ha divulgato novità sconcertanti.

“Can e Diletta Leotta, è appena finita la storia. Siamo giunti al termine. Si sono lasciati, a meno che non si inventano qualche altra cosa”, questa la bomba su Can e Diletta. Al momento, e solo per il momento, la notizia rimane un’ipotesi ma c’è da dire che da diversi giorni i due non appaiono più insieme sui social. Questa volta è finita sul serio?