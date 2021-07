Can Yaman e Diletta Leotta sbarcano su Canale5: ecco quando li vedremo

Gossip TV

Insistenti indiscrezioni riportano la presenza di Can Yaman e Diletta Leotta nello studio di Verissimo in autunno.

Si è parlato a lungo del radicale cambio di palinsesti che interesserà Mediaset a partire dal prossimo autunno. Barbara d’Urso sarà costretta a cedere terreno a Silvia Toffanin che, si vocifera, conquisterà anche parte della domenica pomeriggio, normalmente riservata a Domenica Live. Proprio per via del doppio appuntamento settimanale con Verissimo, la Toffanin è già alla ricerca dei personaggi più interessanti per le sue interviste e la scelta non poteva che ricadere su Can Yaman e Diletta Leotta, la coppia dell’anno.

Can Yaman e Diletta Leotta presto insieme a Verissimo

Grande novità in casa Mediaset. I palinsesti sono stati stravolti, presentatori di spicco hanno perso il primato in termini di ore trascorse davanti alle telecamere e nuove leve sono pronte a gettarsi nella mischia, dimostrando di poter reggere il confronto che inevitabilmente ci sarà. Domenica Live sarà ridimensionato drasticamente e Silvia Toffanin replicherà l’appuntamento con Verissimo anche nel corso della domenica. La presentatrice, nonché compagna di Piersilvio Berlusconi, è molto amata dal pubblico, che ne apprezza l’impegno e l’estrema eleganza. La Toffanin svolge il suo lavoro alla perfezione, chiamando a raccolta i personaggi più importanti del momento e conducendo interviste intime, a tratti sorprendenti.

Proprio in vista dell’impegno che dovrà mettere per far decollare il raddoppio di Verissimo, sembra che Silvia sia già al lavoro e abbia messo gli occhi sulla coppia del momento. Stiamo parlando di Can Yaman e Diletta Leotta. Il divo turco ha portato la bella giornalista siciliana in Turchia, per le presentazioni ufficiali in famiglia prima delle nozze, la cui data non è ancora stata scelta, per poi tornare in Italia e tifare la Nazionale mano nella mano con la sua dolce metà. Can, che ha un vizietto inaspettato, è uno dei sex symbol del momento e le fan amano le sue soap, mentre Diletta è da diversi anni ormai il sogno proibito degli italiani.

Secondo Blasting News, proprio in virtù del loro successo, la Toffanin vorrebbe Can e Diletta in studio. “La conduttrice e la sua squadra di autori sono già a lavoro per chiudere i primi contratti con i personaggi famosi che si racconteranno nel corso dei primi mesi di messa in onda a Verissimo e pare che, il sogno di Silvia Toffanin, sia quello di riuscire ad avere la coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta”, questo il gossip che fa gridare di gioia le fan dello Yaman.