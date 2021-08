Can Yaman e Diletta Leotta: è finita, lui frequenta un’altra

Gossip TV

Can Yaman paparazzato in compagnia di una misteriosa donna mora, lontano da Diletta Leotta con la quale ormai sembra essere tutto finito.

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. La coppia ha infiammato i gossip negli ultimi mesi, tra rumors su tradimenti, presentazioni in famiglia e romantici weekend di coppia. Ora, Can e Diletta sono sempre più lontani e sembra che non vi sia spazio per una riconciliazione, dal momento che il sensuale attore turco è stato pizzicato in compagnia di una nuova fiamma.

Can Yaman dimentica Diletta Leotta con un’altra donna

Can Yaman e Diletta Leotta hanno fatto sognare milioni di fan, vivendo una storia d’amore romantica che sembrava poter puntare al matrimonio senza troppe difficoltà. Can ha deciso di presentare la sua dolce metà alla famiglia, portando la Leotta in viaggio nella magica Istanbul, mentre Diletta si è beata della benedizione dei familiari dell’avvenente attore turco. Poi, al rientro da questo magnifica esperienza, quell’oca si è rotto e la coppia ha iniziato ad allontanarsi progressivamente. Diletta ha festeggiato 30 anni senza Can, che non si è sperticato neppure in dediche social o gesti eclatanti, suscitando l’apprensione dei fan, certi che la coppia si sia ormai detta addio definitivamente.

Nonostante le tantissime domande dei più curiosi e le ipotesi dei maggiori settimanali di gossip, lo Yaman e la Leotta continuano a rimanere chiusi nel silenzio stampa più assoluto, senza negare né smentire la rottura definitiva. Nelle ultime ore, tuttavia, Can è stato avvistato in compagnia di una donna mora che, secondo Deianira Marzano sarebbe la nuova frequentazione dell’attore turco: “Starebbe frequentando una persona che si occupa di estetica ad alto livello”.

La segnalazione è accompagnata da una foto che mostra lo Yaman vicino una donna, con il volto oscurato dal momento che non si tratta di un personaggio pubblico, e i due sembrano molto complici. Al momento, Can non si è espresso sul gossip, ma del resto il divo turco ha dimostrato più volte di evitare le insinuazioni sulla sua vita privata, pur di non dover dare spiegazioni pubbliche e difendere la propria intimità. Chissà, invece, cosa penserà l'attore del collega che sta corteggiando spudoratamente la sua ex Demet Ozdemir...