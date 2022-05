Can Yaman perde il trono: a Mediaset arriva un (sexy) rivale

Gossip TV

Non sono più Can Yaman e Kerem Bursin gli attori turchi più amati da pubblico di Canale5. Ecco chi è il nuovo rivale.

C’è un nuovo turco in città e il dominio di Can Yaman e del collega Kerem Bursin è messo a dura prova. L’affascinante Kivanc Tatliug, ovvero il Cesur di Brave and Beautiful, ha sottratto il trono ai due attori, diventando il più amato dal pubblico di Mediaset.

Kivanc Tatliug spodesta Can Yaman e Kerem Bursin

L’Italia ama gli attori turchi e questo non è un mistero. Can Yaman, proprio grazie all’affetto del pubblico nostrano, ha conosciuto un successo senza precedenti, ascendendo all’Olimpo dei divi più sexy e richiesti del momento, e sfornando nuove fatiche televisive come Viola come il Mare, che lo vede al fianco della talentosa Francesca Chillemi. Stessa cosa si può dire per Kerem Bursin, il tenebroso e romantico Serkan Bolat di Love is in the Air che, complice la relazione con la co-protagonista (poi naufragata dopo la fine delle riprese), è amatissimo dalle fan della soap di Canale5.

Mentre Can lo farà con Hande Ercel, suscitando il clamore del pubblico che non vede l’ora di vederli sullo stesso set, Mediaset ha messo in campo la seconda stagione di Brave and Beautiful. La soap piace molto, essendo ricca di colpi di scena e strizzando l’occhio al genere action con inseguimenti rocamboleschi, inganni e momenti di lotta corpo a corpo. Protagonista di Brave and Beautiful è Cesur, al quale presta il volto l’affascinante Kivanc Tatliug.

Ed è proprio lui, complice la messa in onda della soap, a conquistare il trono di attore turco più amato del momento, stando a IMDb Starmetre che lo pone ai vertici della classifica de miglior interprete. Insomma, Can e Kerem sono stati scalzati in pochissimo tempo da Kivanc ma, da amanti e sostenitori della pace, ci chiediamo: perché farsi la guerra quando potrebbero lavorare tutti e tre insieme ad un nuovo progetto? Lo share, statene pur certi, sarebbe stellare.