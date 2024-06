Can Yaman danza scatenato in pista, così si riposa tra un ciak e l’altro (VIDEO)

Gossip TV

Tra un ciak e l’altro di Sandokan, Can Yaman si scatena sulla pista da ballo insieme al cast e ai fan in Calabria, ecco il video dell’attore turco.

Sul set massima concentrazione e nessuna pausa, ma fuori dal set il cast di Sandokan è unito e si diverte più che mai tra danze scatenate in spiaggia e buona musica. Spunta un video di Can Yaman, la nuova e sensuale Tigre della Malesia, con camicia sbottonata e jeans mentre si dimena in pista con i suoi colleghi, eccolo.

Can Yaman sparisce dai social ma…

Da quando sono iniziate le riprese di Sandokan, il remake della nota serie tv degli anni Settanta con Kabir Bedi come protagonista, Can Yaman si è calato con tutto sé stesso nei panni della Tigre della Malesia. Per vedere la serie tv su Rai 1 occorrerà attendere, mentre sembra che Mediaset abbia comprato la prima soap dell’attore turco, forse come contromossa per accaparrarsi una larga fetta di spettatori. Yaman è amatissimo e per questo i suoi oltre 10 milioni di fan su Instagram sono rimasti di sasso quando l’attore ha improvvisamente disattivato il suo account. Mossa strategica o semplice voglia di staccare dal mondo dei social?

Certamente non è la prima volta che Yaman sparisce da Instagram ma non per questo i suoi fan non riescono a scovarlo e a dare qualche nuova informazione su di lui. Su X, infatti, sono apparsi alcuni video del cast di Sandokan che, terminata una lunga giornata di riprese, hanno deciso di scatenarsi in spiaggia con una festa tra musica e buona compagnia, ed ecco che a bordo pista appare anche Yaman.

Can Yaman si scatena in pista!

Che Can Yaman abbia preso sul serio il suo impegno sul set di Sandokan è piuttosto chiaro, a partire dalla lunga e difficile preparazione per il ruolo. L’attore turco vuole offrire al suo pubblico la migliore versione possibile dell’affascinante corsaro nato dalla penna di Emilio Salgari, e per questo non si è risparmiato tra dieta, allenamenti, lezioni di danza e di dizione, pronto ad affrontare un copione in inglese e legare con i suoi colleghi. Sandokan vanta un cast internazionale nel quale figurano Ed Westwick ovvero il Chuck Bass di Gossip Girl che ha fatto innamorare milioni di fan in tutto il mondo, la bella ed esordiente Alanah Bloor e Alessandro Preziosi, che sarà Yanez de Gomera.

Tra un ciak e l’altro sul set che si è sposato in Calabria, gli attori della serie tv targata Lux Vide hanno deciso di concedersi una serata di svago organizzando una festa in spiaggia. Ed ecco che appaiono i primi video della serata nei quali figura anche Yaman, a bordo pista mentre balla divertito e rilassato. Insomma, l’attore turco sembra si stia trovando molto bene e i suoi fan non possono che esserne felici.