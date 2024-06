Can Yaman, Mediaset acquista la sua primissima soap Amore Testardo

Gossip TV

Si mormora che Mediaset abbia deciso di acquistare Amore Testardo, la prima soap che ha Can Yaman come protagonista nei panni di Yalin Aras.

Ottime notizie per le fan di Can Yaman. Mentre l’attore turco è impegnato sul set di Sandokan, sembra che Mediaset abbia acquistato la sua prima soap ovvero Amore Testardo, traduzione di Inadina Ask, che potrebbe essere presto trasmesso su Canale 5. Ecco la trama, il ruolo di Can e qualche curiosità sul cast.

Can Yaman torna su Canale 5 con una soap turca?

La popolarità di Can Yaman è esplosa dopo la messa in onda su Canale 5 di Daydreamer, soap piacevole e appassionante in cui l’attore turco interpreta l’affascinante Can Divit. Il fotografo burbero e sensuale, capo dell’agenzia pubblicitaria Fikri Harika, si innamora della giovane stagista Sanem Aydin, impersonata da Demet Ozdemir. Complice la chimica tra i due attori protagonisti e qualche gossip sul presunto flirt tra loro anche se l’attrice non può essere annoverata nella lista delle sue storiche ex fidanzate, la soap ha conosciuto una popolarità strepitosa che ha portato Can a trasferirsi in Italia e continuare a lavorare qui.

In queste settimane e per i prossimi mesi, Yaman sarà impegnato sul set di Sandokan in Calabria nei panni del ruolo della Tigre della Malesia, e sbarcherà prossimamente su Rai 1. Mediaset, dunque, sembra voler rispondere al successo scritto che sarà il remake di Sandokan acquistando la primissima soap in cui è apparso l’attore, ovvero Amore Testardo. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla trama.

Can Yaman, Amore Testardo sbarca in Italia

Sembra che Mediaset abbia deciso di investire in una nuova soap turca con Can Yaman come protagonista, ovvero Amore Testardo (Inadina Ask). La soap è del 2016 è vede Yaman nei panni di Yalin Aras, amministratore delegato di Arass Technologi dove la giovane Dafne Barutcu, una ragazza appena laureata che combatte contro il dispotico e geloso fratello Cinar, inizia a lavorare come ingegnere informatico. Il primo incontro tra i due è a dir poco rocambolesco e divertente e da quel momento inizia un gioco di botta e risposta per mettere i difficoltà la giovane Dafne, che finirà con un innamoramento da parte di entrambi.

Protagonista, insieme a Yaman, è la bella Acelya Topaloglu, ovvero la prima fidanzata nota dell’attore turco con la quale tuttavia la relazione terminò prima della fine delle riprese. Insomma, è possibile che vedremo presto Amore Testardo, e dunque una giovanissima versione di Can, su Canale 5 anche se per il momento la soap non è stata ufficialmente inserita nei palinsesti.