Can Yaman, confermato il ritorno a Mediaset: ecco dove lo vedremo

Can Yaman torna nell’autunno 2022 su Mediaset con una nuova serie tv. Ecco le ultime Anticipazioni.

Can Yaman, uno degli attori più amati del momento, si prepara a tornare a Mediaset con il progetto Viola come il Mare. Nessuna replica di Daydreamer come auspicato dai fan della soap con Demet Ozdemir che ha incantato il pubblico di Canale5, bensì un nuovo capitolo nella carriera di Can, che si è messo in gioco recitando in italiano al fianco di Francesca Chillemi.

Can Yaman torna su Canale5 in autunno!

Il divo del momento sta per tornare sul piccolo schermo, nonostante qualche rinvio che ha pesato non poco sull’umore di fan. Can Yaman si è messo alla prova, recitando interamente in italiano nella nuova fiction Viola come il Mare, al fianco della bellissima e talentosa Francesca Chillemi, con la quale si mormora ci sia stato qualcosa di più che una semplice sintonia sul set. Rumors mai confermati dai diretti interessati, che hanno reso ancora più intrigante il banco della nuova serie tv su Canale5. A causa di un ritardo nelle riprese, i fan di Can dovranno pazientare ancora qualche mese, dato che Viola come il Mare appare nei palinsesti Mediaset dell’autunno 2022 e non sembra esserci speranza di anticipare la messa in onda.

Del resto con una fiction di punta perché anticipare le tempistiche, rischiando di scontrarsi con la totale assenza di pubblico nel corso delle vacanze estive? Niente repliche di Daydreamer, dunque, come si auspicavano i fan della soap turca. Can è molto emozionato all’idea che i telespettatori lo osservino recitare in italiano, anche se negli ultimi giorni si è lasciato andare ad un appello straziante parlando di stalking, rivelando di essere costretto a cambiare casa per l’invadenza di alcune persone che forse hanno scambiato il suo ruolo di attore in quello di divinità. Ma Yaman non si fa abbattere, pensa già al prossimo progetto che lo vedrà sul set di El Turco per Disney +, al fianco della collega Hande Ercel.

L’attore ha rassicurato tutti circa la sua intenzione di rimanere in pianta stabile in Italia, dal momento che parte di questo progetto si registrerà proprio nel Bel Paese, e si è detto felice per questa occasione che certamente costituisce un altro tassello nella sua scalata al successo. Bizzarra, invece, la sua assenza alla cena con Demet Ozdemir e Hande, organizzata proprio dalla nota piattaforma streaming, che avrebbe potuto permettergli di incontrare vecchie amiche e stringere nuovi legami professionali. Ma si sa, Can è un vulcano di idee e certamente avrà avuto un ottimo motivo per non palesarsi e un numero spropositato di impegni ai quali adempiere nella Capitale.