Can Yaman assente dalla cena con Demet Ozdemir e Hande Ercel: che succede?

Disney + debutta in Turchia e organizza un cena con le star. Can Yaman grande assente insieme a Kerem Bursin, ecco perché.

La piattaforma Disney + si prepara a sbarcare in Turchia e ha già arruolato i volti più amati dello showbitz, tra cui spiccano quelli di Demet Ozdemir, Hande Ercel e Can Yaman. In occasione del lancio è stata organizzata una cena, un bel modo per l’attore turco di incontrare le colleghe con cui ha collaborato e collaborerà, ma di Can neppure l’ombra. Cosa è successo e perché all’appello manca anche Kerem Bursin, star di Love is in the Air?

Can Yaman dà due di picche a Demet Ozdemir e Hande Ercel

È ormai noto a tutti che Disney + ha deciso di allargare i propri domini, sbarcando in Turchia con tanti contenuti esclusivi tra cui, senza dubbio, spicca El Turco con Can Yaman. L’attore è entusiasta di lavorare al nuovo progetto, anche se il cast è ancora top secret e le riprese lo porteranno lontano dall’Italia per un certo periodo. In occasione del lancio è stata organizzata una cena con tutti i volti che faranno parte dei nuovi progetti Disney, tra cui anche Demet Ozdemir - la Sanem Aydin di Daydreamer - e Hande Ercel - protagonista di Love is in the Air - insieme a tanti altri colleghi, che hanno trascorso insieme piacevoli ore a parlare dei prossimi impegni che li vedranno fianco a fascino sul set.

Can, tuttavia, non si è palesato sebbene tutti fossero convinti di trovarlo alla grande serata e speranzosi di scovare qualche scatto in compagnia di Demet, collega nella soap Erkcenci Kus. Non è un mistero, infatti, che i fan sperano ancora di vedere i due attori insieme nella vita reale, sebbene entrambi abbiano sempre dichiarato che tra loro c’è semplice amicizia e ci sarà sempre un buon rapporto squisitamente professionale. L’assenza di Yaman, sebbene pesi, non stupisce dato che l’attore risiede in modo permanente in Italia ed è impegnato con il nuovo progetto del marchio Mania e con alcune iniziative che evidentemente lo hanno costretto a disertare la cena.

Grande assente anche Kerem Bursin, ovvero il volto di Serkan Bolat in Love is in the Air, che ha annunciato pochi mesi fa di volersi prendere una pausa dal piccolo schermo e si sta dedicando ad alcune campagne pubblicitarie adrenaliniche. Inoltre, all’evento era presente la Ercel e dopo la rottura, si suppone, sarebbe stato anche imbarazzante doversi rincontrare in un luogo così affollato di paparazzi.