Can Yaman concentrato sul progetto Sandokan ma alcuni fan sono perplessi, ecco perché

Gossip TV

Can Yaman è decisamente preso dal progetto di Sandokan e si è calato nel ruolo della Tigre della Malesia, forse fin troppo. Alcuni fan sono perplessi, l'attore turco si sta montando la testa?

Can Yaman si sta dedicando anima e copro al progetto di Sandokan, consapevole di dover dare il suo meglio sul set per poter poi reggere il paragone con l’esemplare antecedente di Kabir Bedi. L’attore turco, tuttavia, appare talvolta fin troppo entusiasta e pronto a difendersi ben prima delle critiche, tanto che alcuni fan stanno iniziando a pensare che forse si stia un pochino montando la testa.

Can Yaman entusiasta per Sandokan

L’annuncio dell’inizio delle riprese di Sandokan, progetto firmato Lux Vide che per lunghi anni è rimasto accantonato anche a causa degli impegni dei vari protagonisti, ha esaltato oltre ogni misura Can Yaman. È proprio l’affascinante divo turco a prestare il volto alla Tigre della Malesia, il corsaro nato dalla penna di Emilio Salgari e portato negli anni Settanta sul piccolo schermo dall’attore indiano Kabir Bedi. Per questo ruolo, Can ha perso molti chili in breve tempo, cambiando totalmente la sua routine di allenamenti come ha mostrato anche spesso e volentieri su Instagram. Mentre si infiamma la polemica sulla possibilità di non vedere rinnovata la terza stagione di Viola come il Mare, a causa della maretta con la collega Francesca Chillemi, Yaman sceglie di dedicarsi anima e corpo a Sandokan ma alcun fan hanno notato che il divo turco tende a calcare la mano, risultando delle volte spocchioso. Ecco perché.

Can Yaman si è montato la testa?

La bravura di un attore risiede nel calarsi perfettamente nel ruolo che sta impersonando e Can Yaman sembra essere entrato profondamente in quello di Sandokan. Se il look non fosse abbastanza, dato che effettivamente si sposa alla perfezione con quello squisitamente bohémien dell’attore turco, Can ha iniziato anche a pensare come il leggendario corsaro ma anche a mostrare una certa spavalderia sui social. Cosa che, come prevedibile, non è passata inosservata a partire dalla foto del profilo ovvero un leone bianco con lo sguardo di sfida e un sigaro in bocca. Una foto che molti hanno pensato sia stata scelta proprio per rappresentarlo come il re del momento, dato che Yaman ha una grande passione per i sigari. Non mancano poi frecciatine, risposte piccate, commenti duri contro chi lo critica, insomma… L’attore turco si è montato la testa o è semplicemente concentrato sul suo ruolo al punto da non distaccarsene neppure fuori dal set?