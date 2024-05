Can Yaman e Francesca Chillemi ai ferri corti, Viola come il Mare 3 non si farà?

Gossip TV

Sembra che vi siano diversi malumori tra Can Yaman e Francesca Chillemi e che il progetto della terza stagione di Viola come il Mare non vedrà la luce.

La seconda stagione di Viola come il Mare sta raccogliendo un ottimo successo su Canale 5, collezionando share alto e tanto fermento social attorno alle puntate che vedono protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, nei ruoli rispettivamente di Francesco Demir e Viola Vitale. Tuttavia, proprio a causa di una certa maretta tra i due attori, sembra che il progetto della terza stagione sia sempre più improbabile.

Can Yaman e Francesca Chillemi, cosa succede?

Per capire meglio cosa sta succedendo ai due protagonisti di Viola come il Mare e perché si parla della probabilità che la terza stagione non veda mai la luce, bisogna ritornare alle origini del rapporto tra Can Yaman e Francesca Chillemi. I due attori si sono conosciuti proprio in occasione della fiction targata Lux Vide, nella quale il divo turco interpreta l’affascinante e burbero ispettore capo Francesco Demir, mentre la bella siciliana presta il volto alla giornalista affetta da sinestesia Viola Vitale. Inizialmente, Can e Francesca hanno mostrato un grande feeling anche lontano dal set, tanto che l’attore non ha mai nascosto di aver ricevuto una grande mano dalla collega anche per affrontare il suo primo copione interamente in italiano.

Il feeling tra i due è stato notato dal pubblico, che ha apprezzato il suo risultato nella fiction dato che il rapporto tra Demir e Viola è magnetico, ma è stato seguito anche da vicino dal mondo del gossip. Paparazzati insieme in hotel, poi la sfilata con sguardi sognanti al Festival del cinema di Venezia, interviste dolci e parole di grande sostegno reciproco, hanno portato a pensare ad un nascente flirt. Flirt negato da entrambe le parti con fermezza, soprattutto da Chillemi che è felicemente impegnata con l’imprenditore Stefano Rosso. Poi, mentre Yaman era in Ungheria a girare El Turco, il rapporto si è improvvisamente freddato e l’attore turco ha iniziato a lanciare una serie di provocazioni a Francesca, che continuano ancora ora nonostante altri lunghi mesi di collaborazione fianco a fianco per la seconda stagione di Viola come il Mare.

Viola come il Mare 3 non si farà?

Tutti hanno notato il drastico cambiamento del rapporto tra Can Yaman e Francesca Chillemi, anche durante le riprese di Viola come il Mare 2, attualmente in onda su Canale 5 con ottimi risultati in fatto di share. I due attori sono apparsi sempre più distanti e meno complici, anche se durante l’intervista di coppia a Verissimo, Yaman ha speso belle parole per la collega. Insomma, tra frecciatine social e nessun rapporto dopo le riprese, si pensa che tra i due vi sia maretta e anche il settimanale Nuovo Tv riporta il malumore della Chillemi, a seguito di alcune dichiarazioni di Can sul suo conto.

Ma questa situazione di stallo tra i due attori potrebbe portare al mancato rinnovo di Viola come il Mare, che così non vedrebbe mai la terza stagione andare in onda? Al momento il progetto sembra essere confermato, ma le riprese non avverranno a breve dato che Yaman è impegnato sul set di Sandokan e ci vorranno mesi per ultimare il lavoro, dunque c’è possibilità che i due attori facciano pace una volta per tutte. Sicuramente il pubblico di Mediaset spera che le incomprensioni non portino a uno stop dato che il finale della seconda stagione è aperto e tutti vogliono sapere come finirà tra Viola Vitale e Francesco Demir.