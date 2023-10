Can Yaman che Scandalo: getta il cellulare di un Fan, poi si difende così su Instagram

Gossip TV

Can Yaman perde la calma a Palermo, il gesto shock non passa inosservato e lui spiega la sua versione dei fatti su Instagram.

Can Yaman è protagonista di un nuovo scandalo. Mentre si trova in Sicilia, nello specifico a Palermo, per le riprese di Viola come il Mare 2, il divo turco è stato accerchiato da tantissimi fan e uno in particolare gli ha fatto perdere la calma. Il video del gesto shock di Can è diventato virale e lui si difende così su Instagram.

Can Yaman virale, il gesto shock a Palermo

Non c'è pace per Can Yaman. L'attore turco è stato preso d'assalto da un fan particolarmente invadente mentre si trovava a Palermo, venendo fotografando senza sosta e senza consenso. In Sicilia per le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare, l’attore si è concesso a foto e autografi, ma l’atteggiamento del fan in questione è stato troppo e Can non ci ha visto più, finendo per commettere un gesto shock che è diventato virale in pochi minuti su tutte le maggiori piattaforme social. Yaman ha strappato dalle mani dell’ammiratore in questione il telefono cellulare e l’ha gettato con un chiaro gesto di stizza, ma ora si difende sui social, spiegando la sua versione dei fatti.

“I miei fan non sono così. Quella persona è stata molto maleducata sin dal primo momento, non ha mai chiesto una foto, tantomeno a salutato. Ha iniziato non facendo salire Roberto nonostante gli avesse chiesto di spostarsi, rispondendo in maniera prepotente e minacciosa più volte, con frasi del tipo: “rilassati, stai calmo, non ti farebbe bene”, senza muoversi e continuando a dare fastidio puntandoci il flash negli occhi. Quando finalmente gli ha permesso di salire in macchina, ha continuato a riprendermi ad un centimetro, come fossi un animale in gabbia, un oggetto. Quello non è un fan, io esco a capire chi è un fan e chi no. Non sono stato e mai sarò maleducato con un fan vero che mi rispetto e soprattutto non mi molesta […] So che piace l’idea che noi siamo matti e sempre in mezzo agli scandali, ma la verità è che siamo solo costantemente provocati. Finché ci sarà maleducazione, dirò la mia e reagirò piuttosto che tacere e starmene buono. Anche perché se sto buono non avete già niente da scrivere”.

Il lungo sfogo di Yaman è stato immediatamente ricondiviso dalle sue fan che sanno che l’attore turco non è solito perdere la calma con i fan, e quindi sono certe che sia successo tutto questo perché la persona in questione avrebbe avuto ben altre intenzioni. In effetti, Yaman ha dedicato praticamente tutto il suo tempo libero durante l’estate alle fan con il Break the Wall Tour, per incontrare le ammiratrici che più lo amano e raccogliere fondi per la sua associazione benefica Can Yaman for Children. Dunque sembra improbabile un gesto del genere nei confronti di un fan, se questo non ha fatto per primo qualcosa per provocare l’attore.