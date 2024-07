Francesca Chillemi, nuovo amore dopo Stefano Rosso e non si tratta di Can Yaman!

Gossip TV

Francesca Chillemi e Stefano Rosso si sono lasciati? Ormai la situazione è sempre più chiara e spuntano gossip sul nuovo fidanzato della bella siciliana, che non è Can Yaman.

Ormai da diverse settimane circolano rumors sempre più insistenti sulla crisi di coppia tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso, padre della figlia Rania. Ora il gossip diventa realtà grazie alla paparazzata della bella attrice siciliana, protagonista di Viola come il Mare, insieme ad un altro uomo. E non si tratta di Can Yaman, nonostante le fan avrebbero scommesso tutto sul flirt tra i due attori. Ecco i dettagli.

Francesca Chillemi torna single

Attrice di grande successo nel panorama televisivo italiano grazie ad alcune fiction molto amate dal pubblico come Che Dio ci Aiuti e la più recente Viola come il Mare, che ha tenuto i fan con gli occhi incollati allo schermo durante la messa in onda della seconda stagione su Canale 5. Stiamo parlando di Francesca Chillemi, lanciata nel mondo dello spettacolo grazie alla vittoria a Miss Italia e, ad oggi, tra le attrici più amate dal pubblico per la sua naturale bellezza e solarità. Chillemi è sentimentalmente legata da diversi anni all’imprenditore Stefano Rosso, con il quale ha avuto una splendida bambina, ma la coppia non ama il mondo dei social e preferisce apparire poco in pubblico, non dando in pasto ai media la loro relazione.

Nonostante questo, da diverse settimane, si parla di una forte crisi di coppia che sarebbe nata tempo fa, durante le riprese della prima stagione della fiction con Can Yaman, e non sarebbe mai stata superata del tutto. Chillemi non ha fatto parola della sua situazione sentimentale, sempre molto attenta ad elargire informazioni ai suoi fan, ma uno scoop di Gente conferma le ipotesi. Ecco cosa è successo.

Francesca Chillemi, chi è il nuovo fidanzato?

Francesca Chillemi e Stefano Rosso si sono lasciati e una paparazzata conferma la teoria che da tempo trapela dal mondo del gossip sulla protagonista di Viola come il Mare. Sebbene tanti fossero convinti che l’addio sarebbe avvenuto a causa del feeling che si è creato con Can Yaman sul set della fiction di Canale 5, non è lui il nuovo fidanzato di Francesca. L’attore turco, infatti, si trova lontano sul set di Sandokan preso dal nuovo progetto che ha atteso per anni, e non ha spazio al momento per l’amore. Chillemi è stata, invece, pizzicata insieme a Eugenio Grimaldi a Capri, con il quale ha fatto un giro in moto per l’isola.

Ma chi è il misterioso nuovo innamorato di Francesca? Eugenio fa parte della nota famiglia di armatori napoletani Grimaldi, nipoti di Achille Lauro. I due non sono ancora ufficialmente usciti allo scoperto come coppia ufficiale ma le immagini parlano chiaro. Un sogno infranto, dunque, per chi sperava di vedere Chillemi e Yaman coppia anche nella vita reale.