Can Yaman infiamma il Web, il video a torso nudo è super hot (VIDEO)

Can Yaman si mostra sul set di Sandokan mentre ripassa la dizione, ma il video che pubblica su Instagram è super hot e le fan impazziscono.

Continuano le riprese di Sandokan, la serie tv tratta dal ciclo narrativo di Emilio Salgari con Can Yaman nel ruolo delle leggendaria Tigre della Malesia. Proprio l’attore turco ha mostrato su Instagram un video in cui si allena con la dizione in inglese, infiammando il web. Ecco cosa è successo.

Can Yaman promette un Sandokan strepitoso

Da circa un mese sono iniziate le riprese di Sandokan, serie tv targata Lux Vide e annunciata ormai diversi anni fa, che finalmente sta prendendo forma per la gioia delle fan di Can Yaman, che non vedono l’ora di vederlo nei panni della Tigre della Malesia. Proprio l’attore turco, infatti, presta il volto al personaggio leggendario creato dalla penna di Emilio Salgari e si è preparato duramente per essere all’altezza, consapevole che nell’immaginario collettivo vive ancora forte la figura del suo predecessore Kabir Bedi. Dopo lunghi mesi di allenamento, tra spaccate e salti mortali in aria, Yaman si è calato nel ruolo di Sandokan e sembra ormai esserne totalmente assorbito. Il divo turco più amato di sempre, infatti, ha intenzione di regalare al pubblico una serie tv che possa catalizzare l’attenzione degli spettatori, con effetti speciali, un buon copione e tanta chimica con il resto del cast.

Con lui sul set, che sta piano piano muovendosi dal Lazio per spostarsi in Calabria, ci sono Alessandro Preziosi nei panni di Yanez de Gomera, l’esordiente Alanah Bloor che presta il volto a Lady Marianna ovvero la donna amata dal corsaro più sexy della letteratura italiana, e l’attore americano Ed Westwick che sarà invece il temibile Lord Brooke. Insomma, Yaman è certo di poter dare al pubblico un prodotto strepitoso e, nel frattempo, non perde un minuto per migliorarsi come mostra in un video che ha fatto girare la testa a più di qualche fan.

Can Yaman, il video infiamma Instagram

Mentre continuano le riprese di Sandokan, Can Yaman si ritaglia alcuni spazi per migliorare la dizione - il copione della nuova serie tv che lo vede protagonista è tutto in inglese - e per allenarsi in vista dei combattimenti davanti le camere da prese. Proprio sulla dizione è uno degli ultimi video pubblicati dal divo inglese su Instagram, un video che ha fatto battere il cuore a più di una fan. Yaman, completamente a torso nudo con ancora addosso i panni della Tigre della Malesia, ha messo un tappo di sughero in bocca per fare un esercizio di dizione. Immediata la reazione del popolo del web che è rimasto particolarmente colpito dal sex appeal dell’attore turco, carismatico e sensuale anche dopo un faticoso giorno di riprese sul set. Dunque, mentre il video diventa virale e piovono commenti, alcuni hanno notato che Yaman è fin troppo preso da questo progetto e temono che l’attore si stia un po’ montando la testa. In effetti, Can ha lanciato più di qualche frecciatina sui social, alcune delle quali a dir poco provocatorie, e sembra aver riacquistato una sicurezza che mina la sua proverbiale umiltà.