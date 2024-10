Can Yaman, apparizione a sorpresa sul red carpet di Megalopolis a Roma!

Gossip TV

Can Yaman fa la sua apparizione a sorpresa sul red carpet di Megalopolis, nuova pellicola di Francis Ford Coppola, alla pre-apertura del 19° Festival Internazionale del Cinema di Roma.

Can Yaman ha concluso, almeno per il momento, i suoi impegni sul set e si prepara a volare a Cannes dove verranno presentate le sue ultime serie tv ovvero El Turco e Sandokan, per poi impegnarsi in un tour mondiale. A sorpresa, l’affascinante attore turco si è presentato sul red carpet di Megalopolis, nuova pellicola di Francis Ford Coppola presentata al alla pre-apertura del 19° Festival Internazionale del Cinema di Roma.

Can Yaman pronto al tour mondiale per El Turco

Questi ultimi anni sono stati molto intensi per Can Yaman. L’attore turco, infatti, si è impegnato su ben due set internazionali ovvero El Turco e poi Sandokan. Qui, Can si è messo alla prova con un copione interamente in inglese e ha preso lezioni di equitazione e combattimento, migliorandosi come attore come ha confessato lui stesso. Le riprese di Sandokan sono ufficialmente terminate e la serie tv approderà nel 2025 su Rai 1, mentre El Turco è stata annunciata per febbraio 2025 ma prima Can si presenterà a Cannes per poi partire per un tour mondiale.

Esatto, il divo turco sarà protagonista di un tour che toccherà vari Paesi del mondo per parlare del suo ruolo di Balaban Agha ne El Turco, un ruolo storico ma anche romantico di un eroe che si trova a dover mettere in discussione la sua intera vita e le sue credenze, quando raggiungerà la Moena dopo l’assedio di Vienna, trovando un popolo piegato alla volontà di tiranni pronti a tutto. Le fan di Yaman sperano che a breve l’attore deciderà di riaprire il suo account ufficiale Instagram misteriosamente scomparso durante le riprese di Sandokan, così da tenerle aggiornate sui suoi prossimi impegni ma, nel frattempo, lui stupisce tutti presentandosi sul red carpet della pre-apertura del 19° Festival Internazionale del Cinema di Roma, a Cinecittà.

Can Yaman sul red carpet di Megalopolis

Prima di volare a Cannes e poi impegnarsi con un tour mondiale per presentare El Turco, Can Yaman ha fatto la sua apparizione a sorpresa sul red carpet di Megalopolis, la nuova pellicola diretta da Francis Ford Coppola, presentata alla pre-apertura del 19° Festival Internazionale del Cinema di Roma, a Cinecittà. Yaman, finito al centro di un pettegolezzo a causa di Claudio Bisio, si è mostrato sicuro di sé e super affascinante sul tappeto rosso, indossando un completo bianco con pantalone baggy, spessa cintura e canottiera grigia. Yaman sembra ancora essere nella parte della leggendaria Tigre della Malesia, nonostante le riprese di Sandokan siano ufficialmente terminate, dato che ha scelto di mostrarsi pubblicamente con i lunghi capelli ribelli e con la matita nera sotto gli occhi. Le fan sono rimaste sorprese dall’apparizione di Yaman e stupite dal suo look, felici di vederlo nuovamente in pubblico dato che sui social è ancora latitante.