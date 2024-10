Can Yaman atteso a Cannes prima di partire per un tour mondiale!

Gossip TV

Can Yaman presenta al MipCom a Cannes El Turco e Sandokan, prima di partire per un tour mondiale per promuovere la serie tv in cui interpreta Balaban Agha.

È un momento molto importante per la carriera di Can Yaman che, dopo il suo lavoro sul set delle produzioni internazionali de El Turco e Sandokan, è atteso al MipCom che si terrà a Cannes prima di partire con un tour mondiale, per promuovere la serie tv che lo vede nei panni del condottiero ottomano Balaban Agha. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman vola a Cannes, che traguardo!

La carriera di ascesa di Can Yaman è un fenomeno che invita a fermare a riflettere e ad analizzare i passi che l’attore ha mosso nel mondo del piccolo schermo, da quelli iniziali e più timidi nelle soap turche che l’hanno reso noto anche in Europa e nel resto del mondo, fino alle produzioni internazionali che l’hanno reso un attore a tuttotondo. Yaman ha concluso da poco le riprese di Sandokan, che approderà nel 2025 su Rai 1, ma prima ancora si è fatto conoscere a livello mondiale per El Turco ovvero la serie tv che inizialmente avrebbe dovuto essere trasmessa da Disney+ e che è rimasta nell’ombra per lunghi mesi, in attesa di un nuovo acquirente televisivo. L’attesa è finita, le prime immagini de El Turco sono state svelate così con la data di debutto ufficiale, fissata per febbraio 2025.

Un vanto per Yaman che si è messo davvero in gioco nei panni del condottiero ottomano Balaban Agha, affrontando per la prima volta nella sua carriera un copione totalmente in inglese e distaccandosi dai suoi personaggi belli e tenebrosi, per vestire i panni di un personaggio storico che ha ancora eco in Italia, in Moena dove ci sono leggende su leggende che riguardano il turco che salvò la popolazione locale dai soprusi, cambiando lui stesso vita e fede. Ora arrivano nuove notizie molto importanti che riguardano Can da vicino: l’attore è atteso all’evento organizzato da Madd al Cannes Carlton Grand Salon nell’ottica del MipCom che si terrà appunto a Cannes. Ma c’è di più: Ates Ince, amministratore delegato di Madd, ha affermato che Yaman partirà per un tour mondiale a febbraio 2025 per promuovere El Turco!

Can Yaman, il tour mondiale e la presentazione di Sandokan

Insomma, dopo mesi e mesi di duro lavoro, finalmente la fatica di Can Yaman sta per essere ripagata e El Turco approda sul piccolo schermo a febbraio 2025, contemporaneamente alla partenza dell’affascinante attore per un tour mondiale atto proprio a promuovere la serie televisiva storica. Ma c’è di più: anche Sandokan verrà presentato al MipCom che si terrà dal 21 al 25 ottobre a Cannes. Insomma, per Yaman si prospettano settimane intense per parlare del suo lavoro per queste due produzioni internazionali che sono tra le più attese del momento dai telespettatori, ma anche due punti focali della carriera del divo turco, che si gioca il tutto per tutto distaccandosi completamente dai personaggi delle soap e delle fiction che fino ad oggi ha portato sul piccolo schermo.

Rimane, tuttavia, un quesito da sciorinare. Se Can è pronto a partire per un tour mondiale che sicuramente lo terrà impegnato per qualche mese, come sarà possibile che l’attore prenda parte anche alle riprese della terza stagione di Viola come il Mare? Mediaset ha fiduciosamente annunciato l’approdo della fiction con Francesca Chillemi per il nuovo anno, ma sembra impossibile che Yaman possa conciliare le riprese sul set con i suoi impegni del tour per El Turco. Siamo davanti all’opzione di dover dire addio a Francesco Demir almeno per la terza stagione? Restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti.