Can Yaman, Claudio Bisio e la gaffe: ''L'ho scambiato per una guarda del corpo'', cosa è successo

Can Yaman scambiato per una guardia del corpo da Claudio Bisio! Il comico racconta l'incontro con il divo turco e la divertente gaffe.

Claudio Bisio torna in libreria con “Il talento degli scomparsi”, edito Feltrinelli, dove racconta alcune esperienze tramite il suo protagonista Marco. E proprio tra le pagine del romanzo, il noto comico e presentatore ha rivelato di aver fatto una clamorosa gaffe con Can Yaman, il quale ha reagito da vero signore. Ecco cosa è successo.

Can Yaman, quella volta che Bisio lo scambio per una guardia del corpo

Mentre Can Yaman si tiene ancora lontano dai riflettori, scegliendo di non tornare su Instagram e lasciando disattivato il suo account ufficiale, Claudio Bisio racconta un simpatico aneddoto che riguarda proprio l’affascinante attore turco. Il comico e presentatore torna in libreria con “Il talento degli scomparsi”, edito Feltrinelli, dove racconta alcune esperienze della sua vita tramite il suo protagonista Marco, tra cui anche la clamorosa gaffe fatta proprio con Can. Al Messaggero, infatti, Bisio ha spiegato di aver scambiato l’affascinante attore turco per una guardia del corpo proprio mentre lui era attorniato da una folla di fan desiderose di avere la sua attenzione.

"Lui, gentilissimo, ha preso il trolley con un sorriso e poi ha continuato a farsi fotografare da un nugolo di ragazze impazzite per lui e che a me, ovviamente, non mi guardavano nemmeno”.

Insomma, Bisio ha fatto una clamorosa gaffe ma Yaman non si è fatto trovare impreparato e ha riso allo sbaglio commesso dal comico, tornando poi ad occuparsi delle sua ammiratrici. Un esempio di quanto l’idea che Can sia un divo che si è montato la testa non potrebbe essere più errato. Nel frattempo, le sostenitrici del bel turco sono in attesa di poter vedere il loro amato beniamino nei panni della Tigre della Malesia e di Balaban Agha, ma anche in quelli di Francesco Demir nella terza stagione di Viola come il Mare.

Can Yaman tra Sandokan e El Turco

Nel frattempo, mentre Claudio Bisio ancora ride per il terribile ma simpatico sbaglio, Can Yaman sta finalmente per vedere realizzate due grandi produzioni internazionali che lo hanno visto protagonista in questi ultimi anni e mesi. Sandokan è ultimato, le riprese sono ufficialmente concluse e ora non resta che attendere la lunga fase di post produzione, prima di poter vedere l’attore turco nei panni della Tigre della Malesia su Rai 1. Yaman è molto felice per questa nuova avventura televisiva che potrebbe portare nuova gloria alla sua carriera in ascesa, così come è soddisfatto de El Turco, la serie tv storica che ha ora una data ufficiale.

Per girare nei panni del condottiero ottomano Balaban Agha, Can ha trascorso tanti mesi lontano dall’Italia, vivendo anche dei momenti difficili, ma ha ammesso più volte che questa esperienza gli ha insegnato molto a livello umano e professionale, tanto che ha affrontato Sandokan con il cuore più leggero avendo dimestichezza con equitazione e combattimenti simulati. Uno sforzo che lo vedrà premiato anche a Cannes, secondo gli ultimi aggiornamenti.