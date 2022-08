Bobo Vieri, la confessione inedita: "Con lei è successo tutto senza sforzo, ci siamo trovati e abbiamo deciso di..."

Gossip TV

Bobo Vieri parla della sua storia d'amore con Costanza Caracciolo e della possibilità di fare un terzo figlio.

Tempo di confessioni inedite per Christian Vieri, per tutti Bobo. L'ex calciatore italiano, che ha messo al mondo Stella e Isabel insieme alla sua compagna Costanza Caracciolo, ha rilasciato un'intervista a Il Corriere della Sera in cui ha parlato della possibilità di fare un terzo bebè.

Christian Vieri sempre più innamorato di Costanza Caracciolo

Intervistato da Il Corriere della Sera, Bobo Vieri ha parlato della sua famiglia e del grande amore che prova per Costanza Caracciolo, l'unica donna che è riuscita a far mettere la testa a posto all'ex calciatore:

Stella e Isabel, le nostre bimbe, mi hanno insegnato la pazienza. Mai stato paziente un secondo in vita mia. Ma con Coco sono cambiato. Ero appena uscito da un’altra relazione, abitavo a Miami, mi sono detto: Bobo hai 44 anni, stai da solo, divertiti un po’, vai a vivere con due o tre amiche. Costanza la conoscevo da anni, non era mai successo niente, poi comincia un gioco: io do il voto alle foto che lei posta su Instagram. Voti alti. Clic. [...] Con Coco è successo tutto senza sforzo, senza pensare. Ci siamo trovati e dopo tre mesi abbiamo deciso di fare un figlio. Cinque anni più tardi, eccoci qui.

Sono maturato - ha continuato Bobo Vieri - È difficile spiegare come ci si accorge di essere pronti per una relazione fissa e i figli. Semplicemente, con Coco sto bene. Non ho bisogno di niente. [...] In meno di due anni sono arrivate due bambine che sono la più grande gioia della mia vita, altro che i gol. Ringrazierò Coco per sempre per avermi dato una famiglia così bella. Un terzo figlio? Io sono a posto. Credo che anche alla Coco vada bene così.