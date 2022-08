Can Yaman atteso al Festival di Venezia: ecco perché

Gossip TV

Can Yaman ospite internazionale del Filming Italy Best Movie Award nel corso del Festival del Cinema di Venezia.

Grandi novità in arrivo per Can Yaman, il divo turco che ha stregato l’Italia e non solo. In occasione della settantanovesima edizione del Festival del Cinema di Venezia, l’attore è stato invitato come ospite in occasione delle premiazioni per il Filming Italy Best Movie Award.

Can Yaman sarà al Festival di Venezia: ecco perché

Si apre il sipario sulla settantanovesima edizione del Festival del Cinema di Venezia e arrivano notizie preziose per le fan di Can Yaman. L’attore turco si trova a Budapest, dove è stato allestito il set della nuova serie tv El Turco, che lo vedrà protagonista sulla piattaforma streaming Disney +. Mentre attende la messa in onda di Viola come il Mare, con Francesca Chillemi alla quale ha fatto una bella dedica su Instagram, Yaman prende le misure con il nuovo progetto anche se non è stata ancora annunciata la sua co-protagonista ufficiale, dopo la rinuncia di Hande Ercel a causa del basso compenso offerto dalla produzione.

Tra pochi giorni, tuttavia, Can tornerà in Italia per volare a Venezia, dove sarà ospite internazionale del Filming Italy Best Movie Award. La premiazione si terrà il 4 settembre 2022, dunque l’arrivo di Can potrebbe avvenire già il giorno precedente, così da godersi un po’ l’atmosfera di Venezia in questo magico periodo dell’anno. Can sarà vestito da Dolce&Gabbana, maison di moda che ha scelto ormai da diverso tempo per i suoi look eleganti ed eclettici, e le fan dell’attore turco non stanno nella pelle all’idea di vederlo più affascinanti che mai in nuovi scatti.

E proprio in questa occasione, Can potrebbe incontrare Kabir Bedi che sarà premiato con il Lifetime Achievement Award per la sua carriera e per il suo ruolo di ponte tra la cultura indiana e quella italiana. Sarà simbolico il passaggio di testimone tra i due, dato che Yaman indosserà presto i panni di Sandokan che è stato personaggio iconico interpretato da Bedi negli anni Settanta.