Bianca Atzei, corsa in ospedale e preoccupazione per la cantante in dolce attesa

Preoccupano le condizioni di Bianca Atzei: la cantante, infatti, sarebbe stata ricoverata in seguito a un'infezione polmonare causata dall'influenza australiana. Essendo in dolce attesa, la sua salute preoccupa ancora di più i fan. Ecco cos'è successo.

Ore preoccupanti per la cantante Bianca Atzei: in dolce attesa del suo primo figlio dal compagno Stefano Corti, è stata ricoverata d'urgenza a causa di alcuni problemi di salute.

Paura per Bianca Atzei, ricoverata a causa di una polmonite

Sembra ieri che l'abbiamo vista sorridente e raggiante con Stefano Corti a Verissimo, per scoprire il sesso del futuro nascituro. La coppia è già al secondo tentativo, avendo subito in passato un aborto e non potrebbero essere più felici dell'arrivo del piccolo Noah Alexander. A svelare il nome del bebè è stata Bianca Atzei con un dolce post sui social. Ma questa felicità è stata momentaneamente messa in stand by dalle preoccupazioni per le condizioni di salute della cantante.

Infatti, il suo compagno, Stefano Corti, inviato de Le Iene, ha raccontato sulle storie di Instagram che la fidanzata è stata ricoverata d'urgenza a causa di una polmonite. Nelle storie si può vedere Bianca, ancora molto provata, seduta in un letto d'ospedale, dove si sta riprendendo.

I fan avevano notato l'assenza della cantante dai social in questi giorni, ma mai avrebbero pensato che si trattasse di un'infezione polmonare che è degenerata in una polmonite. Bianca Atzei dovrebbe partorire a breve e c'è perciò preoccupazione anche per le condizioni del piccolo. Su questo punto è intervenuto Stefano Corti, che, sebbene non si sia sbilanciato troppo, ha dichiarato:

"Bianca è sparita dai social perché ha avuto problemi di salute, oltre a una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa, ma ancora ricoverata, è nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa."

In molti hanno pensato a un'influenza dovuta al covid, ma c'è chi ipotizza si tratti invece dell'influenza australiana che sta girando in questi giorni. Oltre a Bianca Atzei anche Ludovica Valli e Belen Rodriguez hanno dichiarato di avere sintomi simili.