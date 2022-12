Ludovica Valli, malore in vacanza e corsa in ospedale. Cosa è successo?

Gossip TV

Mentre si godeva una vacanza a Dubai poco prima del parto, l'influencer Ludovica Valli ha avuto un malore ed è stata costretta a rientrare in Italia. Vediamo cosa è successo.

Una vacanza da incubo per Ludovica Valli: volata a Dubai per trascorrere del tempo con la sua famiglia tra relax e sole, è stata colta da un malore che l'ha costretta a una rapida corsa in ospedale. Rientrata in Italia, l'ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo stato di salute.

Ludovica Valli: "Non vi dico in che condizioni siamo rientrati in Italia"

Quella che doveva essere una vacanza rilassante si è trasformata in una corsa contro il tempo per cercare di individuare quale malattia avesse colto l'influencer. Già nei giorni scorsi, Ludovica Valli aveva dovuto affrontare le critiche degli haters per il pancione mostrato in bikini, ora, anche questo malessere che ha costretto lei e la sua famiglia a una fuga notturna all'ospedale.

La minore delle sorelle Valli lamentava di non riuscire a respirare e ha trascorso una notte in ospedale. Lì le hanno diagnosticato un'infiammazione della faringe e una brutta influenza. A causa della gravidanza, non le hanno potuto somministrare nulla.

L'influencer ha affermato che appena rientrata in Italia, avrebbe indagato meglio. A proposito del frettolo rientro, ha rilasciato sui social questa dichiarazione:

" Non vi dico in quali condizioni siamo partiti per rientrare in Italia, ma finalmente siamo rientrati a casa nostra."

Ma non è soltanto lei a essere stata colpita da questo virus: anche la primogenita, Anastasia, presenta i suoi stessi sintomi e sta molto male: tosse fortissima, febbre, respiro corto e dolore alla gola. L'influencer ha rassicurato i followers di essere a casa, ma ci ha tenuto a precisare che non sarà molto attiva sui suoi social. finché non guarirà.