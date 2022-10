Verissimo, Bianca Atzei rivela in diretta il sesso del suo futuro figlio

Gossip TV

A Verissimo ospite di Silvia Toffanin, la cantante Bianca Atzei ha rivelato in diretta il sesso del bambino che aspetta dal compagno Stefano Corti.

Nella scorsa puntata di Verissimo è stata ospite di Silvia Toffanin la coppia formata dalla cantante Bianca Atzei e dall'inviato de Le Iene Stefano Conti. In attesa del loro primo figlio insieme, hanno rivelato in diretta il sesso del futuro nascituro.

Bianca Atzei e il desiderio di diventare mamma

Tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, oltre a Giulia Salemi e Marco Bellavia, c'erano anche Bianca Atzei e Stefano Conti che hanno raccontato gli alti e bassi del periodo che stanno vivendo. Nonostante le difficoltà sono apparsi sorridenti e affiatata.

Da una scatola hanno poi sollevato un orsacchiotto e dal colore della maglietta azzurra che indossava il pubblico ha potuto scoprire il sesso del futuro bambino: il primogenito della coppia sarà un maschietto!

Solo l'anno scorso la cantante era stata ospite di Silvia Toffanin su Canale 5, ma in momento molto doloroso per lei: era in dolce attesa, ma sfortunatamente, la gravidanza non era andata come previsto e aveva perso il bambino. Nonostante non fosse un periodo felice per lei, Bianca Atzei aveva dimostrato forza e speranza per il futuro. Queste le sue parole:

" Ho capito che non solo sola. Ci sono tantissime donne che vivono questa sofferenza e si sentono in colpa come mi sono sentita io e vorrei dar loro coraggio. La speranza e il desiderio sono molto più forti della tristezza e della paura che si vivono."

La coppia ha già scelto anche il nome del futuro bambino, ma ha preferito non dichiararlo ancora. La cantante si è però sbilanciata dicendo che vorrebbe dargli il doppio cognome. E per quanto riguarda il matrimonio?

A tal proposito, Stefano Conti ha dichiarato:

" Per il matrimonio vediamo, adesso iniziamo a partorire, sono già stati nove mesi lunghi e complicati"

Per il momento la coppia desidera concentrarsi su questo momento felice e godersi la nascita del loro bambino.