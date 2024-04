Belve, l'intervista di Fedez fa il boom di ascolti: ecco perché è piaciuta

Gossip TV

Su Rai2, ieri sera, 9 aprile, a Belve è stato ospite Fedez: il rapper si è raccontato attraverso le pungenti domande di Francesca Fagnani, rispondendo alle domande sulla crisi con Chiara Ferragni, sul pandoro-gate, sulla malattia che l'ha colpito, i problemi con la droga e il rapporto con Luis Sal. Record di ascolti per il programma che raggiunge un vero boom con il 12.6% di share e quasi 2 milioni di spettatori. Ecco perché la sua intervista è piaciuta.

Belve, Fedez risponde alle domande di Francesca Fagnani e l'intervista è boom di ascolti

Belve si riconferma un grande successo per la Rai e con l'intervista Fedez - bloccata dai vertici dell'azienda solo un anno fa - ha registrato un vero boom di ascolti. Un'intervista molto attesa, quella del rapper, e su cui gli amanti del gossip speravano di potersi gettare. Si era sperato di ascoltare dalla bocca del rapper confessioni scabrose e conferme delle tanti voci di tradimenti che avrebbero portato alla fine del matrimonio con l'influencer Chiara Ferragni. O accuse contro l'ex moglie per il caso del pandoro-gate, affiancando una difesa a oltranza della sua persona. Ma in onda a Belve non è andato nulla di tutto ciò.

Fedez, che non è mai stato timido nel dire apertamente ciò che pensava, si è presentato vestito di nero e si è commosso nel parlare dei suoi figli, Leone e Vittoria. Si è raccontato soprattutto come padre, un padre che - per sua stessa ammissione - cerca di essere il male minore dei suoi bambini. E si commuove persino in chiusura di intervista, sperando che i rapporti con Chiara Ferragni possano distendersi per il bene dei loro figli. Sulla crisi con Chiara Ferragni ammette che ha influito negativamente anche la questione legale del pandoro Balocco in cui è rimasta impelagata la moglie. Ma il pandoro-gate non è l'unica ragione della loro rottura:

"Sono stati tre anni duri e non abbiamo retto. Ma Chiara resterà la donna della mia vita, la madre dei miei figli"

Una dichiarazione importante, seguita da una difesa dell'ex moglie sul caso Balocco. Una difesa che non è una negazione delle sue colpe, ma un chiarimento fondamentale: la Ferragni si è presa colpe anche non sue. E, tornando a essere il solito rapper che non ha poi tanta paura di parlare, Fedez accusa apertamente il manager di Chiara Ferragni: "Non i manager, il manager, uno ne ha".

Fedez a Belve: la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, la malattia. Ma quindi questa intervista stata un top o un flop?

Sul matrimonio con Chiara, per chi ancora sperava in un ritorno di fiamma, Fedez stronca, affermando che sono marito e moglie solo per via legale: è finita, possiamo dire davvero addio all'era mediatica dei Ferragnez. E anche su questa narrazione, il rapper non si sottrae e specifica che è consapevole di aver fatto parte di un racconto diffuso sui social per sua stessa volontà: la scelta di condividere ogni parte del loro percorso, dal matrimonio alla nascita dei figli, alle polemiche, di tutto questo il rapper ha piena consapevolezza. Immancabile la domanda della conduttrice su cosa l'abbia fatto innamorare di sua moglie, la risposta spiazza, per la crudezza con cui è data e per quanto non possa piacere a tutti, bisogna dire che non ha nulla di volgare, almeno non come lo intende Selvaggia Lucarelli:

"Il sesso, quando trovi una persona con cui hai quella chimica sessuale, cambia tutto"

Avremmo preferito altro? Forse sì, ma non sarebbe stato Fedez e questa sua brutale sincerità è anche parte di ciò che lo ha reso così amato presso una fetta del pubblico. Il rapper non si nasconde, neanche dalla sua stessa malattia e rivela una verità scomoda, che spesso non accettiamo: la malattia non ci rende sempre migliori, a volte, fa emergere il peggio di noi. E, forse, ha fatto emergere il peggio anche nella crisi con Ferragni, come gli fa notare la conduttrice. Su questo Fedez però non è d'accordo: truffa e cancro sono due situazioni toste, ma non comparabili. Sarà, però il dubbio che abbia preferito defilarsi un po' resta... Non manca anche un pensiero a Luis Sal e all'ingrata situazione che li ha visti divisi: il loro podcast Muschio Selvaggio è un relitto che forse tornerà in vita sotto altri conduttori. E cosa resta di quell'amicizia? Il rapper ha risposto che troppe cose sono successe e che, oggi, Luis Sal come amico non gli manca: "Sono successe cose che non sono piaciute né a me, né a Chiara".

Ma, in definitiva, questa intervista è stata un top o un flop? Di certo è stata più interessante di quella di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa. Lì, abbiamo avuto l'impressione che la maschera da imprenditrice digitale si fosse incrinata solo quando si è parlato di Fedez, ma che tutta la questione del pandoro-gate avesse un che di costruito. Quando alla chiacchierata di oltre un'ora tra il rapper e Francesca Fagnani di certo non si può dire che non abbia offerto spunti e informazioni, ma ha anche aperto tante domande, molte delle quali non troveranno risposta. Sul web il pubblico si divide, tra chi ha empatizzato con il rapper per ciò che ha vissuto (compreso un tentato suicidio a 18 anni) e chi, invece, gli ha ribollato addosso l'epiteto di egoista e ingrato. Ma chi dice che non siano vere entrambe le letture?