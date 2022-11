Belve, fuoco e fiamme nell'ultima puntata tra Francesca Fagnani e Massimo Ferrero

Gossip TV

Per l'ultima puntata di questa stagione di Belve, Francesco Fagnani intervista Massimo Ferrero e tra loro volano scintille e parole dure. Ecco cosa è successo.

Nell'ultima puntata di Belve, che andrà in onda questa sera 23 novembre, Francesca Fagnani chiude con il botto e intervista Massimo Ferrero. Un'intervista da fuoco e fiamme, con Ferrero che accusa Fagnani di non aver capito nulla di lui.

Massimo Ferrero:"Sta dicendo delle c******"

Nell'ultima puntata di questa stagione di Belve, talk show della seconda serata di Rai 2, Francesca Fagnani mette a segno un'altra intervista graffiante, dopo Wanna Marchi, Nina Moric, Noemi e tanti ospiti che hanno animato il suo salotto.

Massimo Ferrero, detto Viperetta, rilascia a Belve la sua prima intervista, dopo l'uscita dal carcere. A Francesca Fagnani racconta della sua esperienza politica, presentandosi come un sessantottino:

"Sono sessantottino e andavo a fare le guerre a Battipaglia quando lei non era ancora nata. Noi stavamo a fare le battaglie studentesche."

Peccato che Fagnani, invece di esserne impressionata, gli risponde a tono, ricordandogli di quante volte ha cambiato idea in politica:

"Ma, in realtà, lei ha cambiato un po' idea. Lei è di sinistra, prima ha detto sono sessantottino, poi ha detto 'Ci vorrebbe qualcuno come Salvini', poi ha sostenuto la Raggi, ancora Berlusconi."

Ma Ferrero non ci sta e controbbatte duramente:"Lei sta dicendo delle c*****! Non so chi gliele ha dette" "Veramente le ha dette lei" ha ribattuto subito Fagnani.

"La verità è che dopo il Muro di Berlino non c'era più nessuno, non c'era più l'idea che avevo io. Adesso? Adesso, sono meloncino"

Anche sul suo grande amore calcistico, la Sampdoria, Massimo Ferrero ha da raccontare:

"Mi hanno preso di mira i tifosi perché ho detto che era bello l'inno della Roma e non il loro. Ma a me non frega un cavolo dei tifosi, si sentono tutti i padroni delke società, venissero a lavorare."

E, davvero, non sembra curarsi di nulla, anche quando ammette, candidamente di essere un seduttore, di avere fascino e piacere, per questo, alle donne. Anche a Francesca Fagnani, secondo Ferrero, visto che "Mo' non lo vuole dire, ma mi ha battuto i pezzi pure lei".

Divertita la risposta della conduttrice:" Ah, io pure le ho battuto i pezzi? Guardi non mi ricordo proprio."