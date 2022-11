Belve, Noemi racconta un momento buio della sua vita: "A Sanremo sono stata vittima di bodyshaming. Ho toccato il fondo"

Gossip TV

A Belve la cantante Noemi racconta di un particolare momento molto difficile per lei, quando a Sanremo fu vittima di bodyshaming e pensò di aver toccato il fondo. Ecco cosa ha raccontato.

C'è un momento in cui si è toccati il fondo? Lo ha chiesto Francesca Fagnani a Noemi a Belve, nella puntata che va in onda stasera, 22 novembre, in seconda serata su Rai 1.

Noemi a Belve racconta di aver toccato il fondo dopo Sanremo 2018

A Sanremo 2018 Noemi si presentò con un lungo abito con lo scollo sul davanti molto profondo. Anche Michelle Hunziker indossava un abito simile e fioccarono meme e paragoni su di loro.

"Oggi, si parla molto di bodyshaming. Nel 2018 non era di moda. Quando io e Michelle abbiamo indossato un vestito simile hanno cominciato a prendermi in giro. 'Quando lo ordini su Wish e quando ti arriva'. Non è stato un bel momento, lì ho sentito di aver toccato il fondo, di non essere dove volevo stare. Quella è stata la prima volta in cui mi sono detta che dovevo fare qualcosa."

La conduttrice, che intervistato anche J-Ax tra i cantanti, le chiede anche del rapporto con il padre, suo manager per tanti anni. Un rapporto che non è sempre stato semplice, soprattutto, perché, ammette Noemi, non tutte le scelte che il padre ha fatto si sono poi rivelate vincenti per la sua carriera:

"Senza dubbio delle cose non sono andate bene, ma non volevo che lui si sentisse responsabile.Tante volte uno mette il cavallo dove vuole il padrone, ero io che gli avevo dato troppe responsabilità."

Da qui, la decisione di licenziarlo come manager, una decisione che si è rivelata dolorosa, ma necessaria. E, che, per assurdo, ha reso migliore il loro rapporto

"Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita sola, il mio grande consigliere era stato lui, per un paio di anni non sono riuscita ad avere un dialogo con il mio papà e la mia famiglia, non c’era modo di capirsi. Ora che ho recuperato percezione di quella che sono io nel mondo, quando ci vediamo lo vedo che è contento."