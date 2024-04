Belve, Fedez si racconta e Selvaggia Lucarelli stronca in pieno: "Tutto tremendo e volgare"

Gossip TV

Ieri sera, su Rai2, è andata in onda la tanto attesa intervista di Fedez a Belve. Ospite di Francesca Fagnani, il rapper si è raccontato e immancabile è arrivato il giudizio di Selvaggia Lucarelli.

Ieri sera, 9 aprile, su Rai2, è andata in onda la tanto attesa intervista di Fedez a Belve. Ospite di Francesca Fagnani, il rapper si è raccontato e immancabile è arrivato il giudizio di Selvaggia Lucarelli. La giornalista e opinionista, infatti, è tra le principali detrattrici dei Ferragnez ed è stata tra le prime a evidenziare nel caso del pandoro-gate alcune delle incongruenze che anche l'Anti-Trust avrebbe poi individuato per dare l'avvio all'inchiesta.

Fedez a Belve, il commento pungente di Selvaggia Lucarelli: "Tutto tremendo e volgare"

Sull'intervista di Fedez a Belve non poteva mancare l'opinione di Selvaggia Lucarelli, che non è mai stata particolarmente fan della coppia formata dal rapper e da Chiara Ferragni. Nella sua intervista Francesca Fagnani non ha risparmiato Federico Lucia e lo ha portato a raccontare di alcuni dei temi più scottanti che lo riguardano: dalla separazione dalla moglie, al pandoro-gate, non tralasciando neppure i suoi problemi di salute e il tentato suicidio a 18 anni, per la droga. Infine, il rapper ha detto la sua anche su Luis Sal, l'influencer ed ex partner di Muschio Selvaggio, con il quale i rapporti sembrano inevitabilmente incrinati.

L'intervista a Belve è stata commentata anche da Selvaggia Lucarelli che ha stroncato tutto ciò che Fedez ha detto. Sui suoi social, come spesso fa, Lucarelli si è lasciata andare a un giudizio molto duro sulle parole del rapper e la sua opinione era stata già anticipata dall'uscita del suo prossimo libro, Il vaso di Pandoro: ascesa e caduta dei Ferragnez, che non ha mancato di suscitare qualche polemica. Lucarelli ha specificato che non ha intenzione di vedere l'intervista integrale, perché impegnata in un viaggio, ma che le sono bastate delle clip per farsi un'idea di ciò che avrebbe visto:

"Non vedrò l’intervista, mi sono bastate le clip. S******, il s****, “non sapevo”, “Io con la mia fondazione sono bravo”, è colpa di Damato. Tutto molto volgare e triste. Venendo ai fatti, nel mio libro troverete una ricostruzione molto diversa da tutto. Ripeto, molto diversa"

La giornalista ha anche lanciato una palese frecciatina su come, al contrario, il suo libro conterrà una ricostruzione dei fatti totalmente diversa, accrescendo così l'hype per l'uscita del libro.

Selvaggia Lucarelli stronca l'intervista di Fedez a Belve, ecco cosa ha detto il rapper

Per l'intervista di Fedez a Belve i dati di ascolto del programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani hanno registrato un nuovo record di ascolti, con uno share del 12.6%, superando i 2 milioni di spettatori. Nell'intervista, Fedez ha dato risposta a diverse domande già anticipate nella clip rilasciata su Raiplay ieri mattina. Fedez ha commentato la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, definendo l'influencer "la donna più importante della sua vita", ma non lasciando adito a dubbi: la loro storia è ancora tale solo per vie legali.

Sulla questione del pandoro-gate, che ha travolto l'influencer e che l'ha impelagata in diverse questioni legali, portandola a perdere followers e sponsor, Fedez da un lato non ha nascosto l'importanza che ha avuto nella crisi con la moglie, ma dall'altro ha anche difeso Chiara Ferragni, puntando chiaramente il dito contro il manager di quest'ultima, Fabio Maria Damato. Il rapper ha specificato che, se fosse toccato a lui, avrebbe gestito tutto in maniera diversa e che la moglie si è presa tutte le colpe, anche quelle non sue.

Fedez ha anche specificato che i tradimenti che gli sono stati attribuiti sono tutti fasulli e che finché è stato sposato gli sono stati attribuiti diversi appellativi e diversi rumors circolavano su di lui:

"Mi fa ridere, fino a che ero sposato ero gay, quando mi mollo allora mi piacciono le donne. Io non sono gay. Ma a me stupisce la leggerezza con cui viene trattato l'argomento. In questo momento si vocifera che io sia stato con una ragazza, che ha un lavoro... ma con che leggerezza le si dà della sfasciafamiglie?"

Il rapper ha anche affrontato il delicato tema della malattia che ha dovuto affrontare e non ha nascosto che, se per alcuni queste difficoltà rendono migliori, forse, non è stato lo stesso con lui. Infine, su Luis Sal ha dichiarato che in passato è stata una persona a cui ha voluto bene, che ha fatto parte della sua vita e di quella di Chiara, ma che ora sono successe cose troppo difficili perché si possa tornare indietro e perdonare.