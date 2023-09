Belve, Fabrizio Corona è il primo ospite del programma di Francesca Fagnani!

Gossip TV

Fabrizio Corona sarà il primo ospite della trasmissione di Francesca Fagnani! Ecco i dettagli della notizia!

Dal prossimo autunno, su Rai2 tornerà con una nuova stagione Belve di Francesca Fagnani, il popolare talk show che, dalla seconda serata, grazie al suo stile graffiante e al format di interviste ben consolidato, si è guadagnato uno spazio direttamente in prima serata, raddoppiando anche il suo appuntamento settimanale. Per la nuova edizione di Belve, la sua conduttrice, la giornalista Francesca Fagnani si è assicurata un primo ospite che ne avrà da raccontare: Fabrizio Corona.

Belve, Fabrizio Corona è il primo ospite di Francesca Fagnani!

Secondo MondoTv l'ex re dei paparazzi tornerà in tv proprio nel programma di Francesca Fagnani, pronto a svelare sicuramente diversi retroscena della sua storia. Belve, infatti, è noto per mettere a nudo, attraverso le domande acute e talvolta polemiche della sua conduttrice, aspetti più controversi del carattere del suo ospite.

Sono diventate più che note, le interviste a personaggi come Wanna Marchi, Nina Moric, J-Ax e molti altri e, ora, stando a quanto riporta il sito di informazione, anche Fabrizio Corona farà parte della schiera di vip intervistati per la trasmissione. Corona è tornato alla ribalta del gossip, recentemente, per via delle diverse news - poi smentite - che lo riguardavano, come il presunto matrimonio con Giacomo Urtis, da lui prontamente smentito e su cui, anzi, lo stesso Corona ci ha scherzato su:

"Sì, pk, ma vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero...Poi vorremmo essere ospiti della Merlino e vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona Zombie. Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando un reato."

Oltre al re dei paparazzi, Belve accoglierà anche Stefano De Martino e Belen Rodriguez - in due puntate ben distinte - forse, tra gli ospiti più attesi della stagione, pronti a svelare i retroscena sulla fine della loro storia d'amore. Secondo diversi rumors, inoltre, Francesca Fagnani starebbe negoziando un'intervista a Barbara D'Urso, cacciata da Mediaset prima dell'inizio della nuova edizione di Pomeriggio 5 e che sicuramente avrebbe non pochi sassolini da togliersi dalle scarpe.