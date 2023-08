Belve, Stefano De Martino primo ospite della nuova edizione del programma di Francesca Fagnani!

Gossip TV

Francesca Fagnani tornerà in autunno con la nuova edizione di Belve e il primo ospite della trasmissione sarà Stefano De Martino! Vediamo insieme i dettagli della notizia!

Belve tornerà in autunno su Rai2 con una nuova stagione di graffianti interviste e per la prima puntata la conduttrice Francesca Fagnani ha messo a segno un bel colpo: il suo primo ospite sarà, infatti, Stefano De Martino!

Belve, Stefano De Martino primo ospite del programma di Francesca Fagnani

Belve è stato un autentico successo di pubblico, al punto che la Rai aveva deciso di raddoppiarne l'appuntamento settimanale per la seconda edizione. In attesa del 26 settembre, data in cui tornerà in onda la nuova edizione della trasmissione condotta da Francesca Fagnani, è stato già rivelato che il primo ospite della trasmissione sarà il conduttore ed ex ballerino Stefano De Martino.

A darne la notizia è stata la stessa Francesca Fagnani, generando grande entusiasmo tra i fan del suo format di graffianti interviste: nel corso della trasmissione, la giornalista ha intervistato i più disparati volti del mondo dello spettacolo e non solo, da Wanda Marchi, Nina Moric, passando per Carolina Crescentini e J-Ax. Altrettanti sono stati i no secchi alla conduttrice, come quello della collega Selvaggia Lucarelli, la quale ha ammesso di non apprezzare particolarmente la formula di interviste ideata dalla compagna di Enrico Mentana.

Tornando a Stefano De Martino, il ballerino e conduttore avrà sicuramente molto da raccontare: certamente, della sua vita professionale, che quest'anno lo vedrà tornare sia alla conduzione di Stasera tutto è possibile, sia a quella di un one man show De Martino Show, in onda a dicembre 2023. Ma anche della sua vita privata, visti i recenti sviluppi relativi al suo matrimonio con la showgirl argentina Belen Rodriguez. Se fino a settembre si susseguiranno voci e rumors di una rottura tra i due, senza però che nessuno dei due diretti interessati decida di svelare la verità, è probabile che sarà proprio in occasione dell'intervista a Belve che Stefano De Martino bdeciderà di raccontare la verità sulla fine della sua storia con Belen Rodriguez.