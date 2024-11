Belve Anticipazioni: Francesca Fagnani si lascia scappare il nome del primo Ospite, che scoop

Gossip TV

Ospite di Che Tempo che Fa su Nove, Francesca Fagnani conferma la presenza di un super ospite nella nuova stagione di Belve su Rai 2.

Ospite dell’ultima puntata di Che Tempo che Fa, andata in onda su Nove, Francesca Fagnani ha parlato della nuova edizione di Belve e si è sbottonata, dando anticipazioni sul primo ospite che vedremo intervistato nello studio di Rai 2, in prima serata. Ecco di chi si tratta.

Che Tempo che Fa, arriva Francesca Fagnani

Nonostante il trasloco su Nove abbia alzato un polverone che sembra non voler terminare, Fabio Fazio può dirsi più che soddisfatto del suo lavoro a Che Tempo che Fa. La nuova stagione è partita benissimo, con un folto numero di ospiti italiani e internazionali come l’ospitata di Johnny Depp, che ha catalizzato l’attenzione degli spettatori. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda ieri, domenica 10 novembre 2024, Fazio ha ospitato Francesca Fagnani ovvero una delle presentatrici più graffianti del piccolo schermo.

Grazie alla sua verve unica e a ospiti di rilevanza, Fagnani ha guadagnato la prima serata di Rai 2 con Belve, uno degli show più attesi per le interviste pungenti che riescono ad attirare gli spettatori pronti a scoprire cosa la giornalista avrò in serbo per i volti noti dello showbitz. Parlando con Fazio, Fagnani si è lasciata sfuggire le prime anticipazioni sulla nuova stagione di Belve, rivelando di essere in attesa del lasciapassare di Mediaset per poter intervistare Andrea Giambruno, il quale si è reso disponibile ad apparire nel suo programma. Ecco cosa ha detto nel dettaglio.

Fagnani intervista Andrea Giambruno a Belve? Serve l’ok di Mediaset

Tutti ricordano lo scandalo che ha travolto Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, che ha tenuto banco per davvero diverse settimane fino alla chiusura della relazione con la Presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia. Ecco ad oggi Giambruno non ha mai veramente parlato chiaramente e Francesca Fagnani, ospite di Che Tempo che Fa, ha svelato a Fabio Fazio che potrebbe presto farlo nello studio di Belve.

“Noi l’abbiamo invitato. Diciamo che è un evento. Noi l’abbiamo invitato, lui è contento e convinto di venire. Da parte nostra siamo molto felici di questo. So che a Mediaset stanno dialogando su questo e quindi speriamo di vederlo. Stanno dialogando con gli avvocati. Quindi siamo fiduciosi del suo arrivo. Il fatto che voglia venire è interessante. Poi lui non ha mai parlato”.

Questa la confessione di Fagnani, che ha rivelato dunque che Giambruno vuole parlare nel suo studio ma per farlo deve ricevere l’ok di Mediaset. Fagnani ha poi svelato di essere diventata amica con alcune persone che si sono prestate alle sue graffianti interviste, come nel caso di Antonella Clerici, con la quale ha uno splendido rapporto ad oggi. Curiosi di seguire la nuova stagione di Belve?