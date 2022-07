Belen Rodriguez tuona contro i gossip sulla crisi con Stefano De Martino: ''Tutte cavolate''

Gossip TV

Belen Rodriguez, presa d’assalto dal gossip dopo l’assenza sui prolungata sui social, rivela tutta la verità sulla presunta crisi con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a fare coppia fissa e i fan sono esplosi di gioia, gustando il momento del ritorno di fiamma costellato di indizi su Instagram, scatti rubati e momenti bellissimi per questa famiglia allargata. Negli ultimi giorni, tuttavia, Belen è stata poco presente sui social, tanto che si è parlato di una crisi con Stefano, smentita dalla showgirl argentina che ha sbottato sui social, rivelando tutta la verità.

Belen difende la storia d’amore con De Martino

Dopo la fine della relazione con Antonino Spinalbese, dalla quale è nata la secondogenita Luna Marì, Belen Rodriguez si è riavvicinata a Stefano De Martino ed è scattato un ritorno di fiamma che ha fatto impazzire tutti. Belen e Stefano si sono mostrati complici, consapevoli di dover far funzionare questa famiglia allargata, immortalati a tradimento da qualche paparazzo che ha confermato così la ritrovata unione della coppia. Belen e Stefano trascorrono insieme anche le vacanze in famiglia, segno che il clan Rodriguez ha accettato di buon grado il ritorno del presentatore partenopeo, ma negli ultimi giorni la showgirl argentina ha smesso di condivider foto e video su Instagram, allarmando coloro i pessimisti che in un inconsueto gesto social hanno visto indizi di una crisi.

Crisi smentita da Stefano, che ha finalmente fatto un gesto eclatante per la Rodriguez, dopo tanta riservatezza sul rapporto, e poi anche dalla stessa Belen. In queste ore, l’argentina si trova sul set della nuova edizione di Tu si Qui Vales, pronta a registrare nuove e divertenti puntate del programma in onda su Canale 5, e ha deciso di riprendersi in camerino prima di lasciarsi truccare e agghindare per l’occasione.

“Ho fatto un bel Covid per quello sono sparita per sono sana e salva. È stato pesante devo dire che me lo sono presa proprio di brutto, per quello sono scomparsa da Instagram qualche giorno. Niente di tutto le cavolate che hanno scritto come al solito, però va beh, chi se ne frega".

Belen, smentendo la crisi con Stefano, ha ammesso di aver contratto una forma aggressiva di Covid che le ha dato del filo da torcere, e aver preferito allontanarsi dai social per concentrarsi sulla rapida ripresa. Tutto bene quel che finisce bene, insomma.