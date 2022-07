Gossip TV

La reazione (insolita) di Stefano De Martino sulle recenti indiscrezioni sul suo rapporto con Belen Rodriguez.

I rumors sulla coppia più amata dello showbiz italiano, non finiscono mai e da diverse settimane si mormorava insistentemente di una nuova crisi tra il conduttore ex ballerino campano Stefano De Martino e la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Belen e Stefano in crisi? L'inaspettata risposta di De Martino mette tutti a tacere

Secondo le ultime indiscrezioni, pareva infatti che Belen vivesse un certo malessere a causa dei continui impegni lavorativi dell'ex ballerino. Ad alimentare il gossip ,anche un lungo silenzio sui social da parte dell'argentina più amata e seguita d'Italia.

A rompere il silenzio e mettere a tacere tutti, questa volta è stato proprio l'ex marito Stefano che non ama esporsi troppo sulla sua vita privata e sentimentale. L'ex ballerino di Amici, ha postato una foto di Belen ritratta con alle spalle un meraviglioso tramonto. Nessuna didascalia ma un'immagine più che eloquente che ritrae tutto lo splendore della sua compagna con la quale sta trascorrendo alcuni giorni insieme al resto della famiglia Rodriguez e naturalmente Santiago e la piccola Luna Marì, che Belen ha avuto dall'ex compagno Antonino Spinalbese.

Di Stefano, sui social di Belen non c'è invece assolutamente nulla ma ci ha pensato la madre Veronica ad alimentare il gossip con una storia in cui si intravede la gamba tatuata di De Martino. Tra i due ex coniugi, contrariamente alle ultime indiscrezione, non c'è alcuna crisi e l'amore procede a gonfie vele.