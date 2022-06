Belen Rodriguez pronta al pugno di ferro con l’ex Antonino Spinalbese: c’entra il Grande Fratello Vip

Gossip TV

Antonino al Gf Vip, Belen Rodriguez reagisce così!

lui stesso recentemente,sta riflettendo sulla possibilità di accettare o meno il, consapevole del grande trampolino di lancio che potrebbe essere il, tuttavia, non sembra così felice per il suo ex e ha messo già una condizione durissima, che potrebbe portarea rinunciare.

Non è un segreto che Antonino Spinalbese sia stato contattato per prendere parte al cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, in vacanza a Mykonos con i concorrenti dell’ultima edizione, sta lavorando al cast e cosa c’è di meglio dell’ex di Belen Rodriguez per creare un po’ di sana polemica e, di conseguenza, pubblicità attorno al programma. Spinalbese ha confidato di aver ricevuto una proposta ma di essere incerto, consapevole che il Gf Vip è un’ottima opportunità soprattutto agli albori di una carriera televisiva o nel mondo della spettacolo, ma al contempo desideroso di smarcarsi dalla definizione di ex fidanzato di Belen, che a Cinecittà invece potrebbe penetrargli nelle ossa. Insomma, Antonino è ancora in dubbio mentre Belen sembra aver già pensato a tutto, compresa l’idea di non permettere al suo ex di incontrare Luna Marì in televisione, evitando di dare in pasto la sua bambina alle telecamere.

“Alla porta di Spinalbese ha bussato il Gfvip come lui stesso ha raccontato nelle ultime interviste e spifferato a mezza Milano e lui avrebbe colto al volo l’opportunità di avere la sua occasione - si legge su The Pipol - Una nuova opportunità di lavoro anche perché di tornare a tagliar capelli il ragazzo non ne aveva voglia. Questa scelta (di non far vedere la figlia in diretta tv ndr.) sbandierata a tutta Milano, ora però diventa un elemento concreto perché il ragazzo, innamorato pazzo della figlia, non resisterà senza vederla per il lungo periodo nella casa. Come reagirà Belen? Secondo le nostre fonti l’argentina non avrebbe nessuna minima intenzione che sua figlia finisca al centro del caos – reality. E siamo con lei”.

Insomma, Rodriguez dice assolutamente no al clamore delle telecamere ma così facendo sa che potrebbe portare Antonino a non accettare il Gf Vip, essendo il giovane hair-stylist legatissimo alla figlia e incapace di starle lontano così a lungo. Mentre attende la decisione finale di Spinalbese, Belen raggiunge Stefano De Martino nella villa da sogno di Barbara d’Urso. Tra i due è di nuovo amore, per la gioia dei fan che hanno sempre creduto in questo possibile lieto fine.

