Belen Rodriguez spiazza tutti e ufficializza la relazione con Elio Lorenzoni: le foto pubblicate su Instagram

Belen Rodriguez esce allo scoperto con l'imprenditore bergamasco: "1,2,3 scatenatevi"

Belen Rodriguez, qualche minuto fa, ha deciso di ufficializzare quello che da settimane ormai era oggetto di chiacchiere e rumors di ogni tipo: la showgirl argentina ha postato una serie di foto accanto all'imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez esce allo scoperto con Elio Lorenzoni: le foto su Instagram

Le foto, in bianco e nero, immortalano Belen in splendida forma in compagna di amici (forse in occasione del chiacchieratissimo battesimo del figlio di Beatrice Marchetti, grande amica di Elio). La showgirl appare raggiante e mano nella mano con l'imprenditore al quale ha dedicato più di uno scatto, uno dei quali in datato dieci anni fa.

E' dunque giunta al capolinea senza più alcun dubbio la sua lunga e travagliata storia d'amore con l'ex ballerino ed (ex?) marito Stefano De Martino. Da ormai diverse settimane, e in diverse occasioni, la Rodriguez era stata avvistata con Elio anche se erano giunte molte indiscrezioni secondo le quali l'imprenditore e la showgirl erano semplicemente amici di vecchia data e che il gossip sulla rottura con De Martino fosse tutto orchestrato ad arte per smuovere le cronache rosa.

Le foto sono però inequivocabili e Belen è voluta uscire allo scoperto, affrontando a testa alta le tante critiche che giungeranno da parte di chi l'ha sempre vista la carnefice nel suo rapporto burrascoso con De Martino.